СМИ: в Челнах задержали и.о. начальника ОБОП МВД и его заместителя

В Набережнхы Челнах накануне задержали и.о.начальника отдела по борьбе с организованной преступностью по Набережным Челнам Азата Садриева и его заместителя Радика Галиуллина, об этом сообщает "Бизнес Online".

Следственный комитет подозревает задержанных в совершении ряда преступлений, сами полицейские были задержаны при помощи Управления собственной безопасности МВД.

Сегодня следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении полицейских под арест.

Напомним, ранее в Челнах был задержан начальник отдела по борьбе с организованной преступностью МВД РТ Даниль Закиров, которого подозревают в превышении должностных полномочий.