Двое жителей РТ требуют с МВД РФ 1,5 млн рублей за пытки в полиции Казани и Альметьевска

Двое жителей Татарстана, которые были избиты в полиции Казани и Альметьевска, требуют с МВД России 1,5 млн рублей. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».
Сообщается, что свои нравственные страдания каждый из потерпевших оценил в 750 тыс рублей.
Пытки в Казани
Первый эпизод произошел в апреле прошлого года.
- Командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД по Казани Марат Гараев из мести повалил 33-летнего мужчину на землю и ударил ногой в пах, - говорится в сообщении.
Затем сотрудник полиции нанес еще 6 ударов по различным частям тела и применил специальное газовое средство. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
- Своими действиями Гараев подорвал авторитет правоохранительных органов, - отметили в Следственном комитете.
Свою вину полицейский так и не признал. Суд назначил Гараеву наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Пытки в Альметьевске
Аналогичный эпизод произошел в Альметьевске в июне прошлого года. Старший участковый Динар Шигапов 15 раз ударил задержанного за административное правонарушение в область грудной клетки и поясницы.
- Я услышала хлопки, как будто кого-то избивают. При этом были слышны заглушенные крики мужчины о помощи, который просил, чтобы не наносили удары, - рассказала одна из свидетельниц.
Свою вину Шигапов также не признал и был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.