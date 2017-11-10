Двое жителей РТ требуют с МВД РФ 1,5 млн рублей за пытки в полиции Казани и Альметьевска

Двое жителей Татарстана, которые были избиты в полиции Казани и Альметьевска, требуют с МВД России 1,5 млн рублей. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Сообщается, что свои нравственные страдания каждый из потерпевших оценил в 750 тыс рублей.

Пытки в Казани

Первый эпизод произошел в апреле прошлого года.

- Командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД по Казани Марат Гараев из мести повалил 33-летнего мужчину на землю и ударил ногой в пах, - говорится в сообщении.

Затем сотрудник полиции нанес еще 6 ударов по различным частям тела и применил специальное газовое средство. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

- Своими действиями Гараев подорвал авторитет правоохранительных органов, - отметили в Следственном комитете.

Свою вину полицейский так и не признал. Суд назначил Гараеву наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Пытки в Альметьевске

Аналогичный эпизод произошел в Альметьевске в июне прошлого года. Старший участковый Динар Шигапов 15 раз ударил задержанного за административное правонарушение в область грудной клетки и поясницы.

- Я услышала хлопки, как будто кого-то избивают. При этом были слышны заглушенные крики мужчины о помощи, который просил, чтобы не наносили удары, - рассказала одна из свидетельниц.

Свою вину Шигапов также не признал и был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.