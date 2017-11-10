В Татарстане 18-летний парень убил своего сверстника

В Елабуге задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве сверстника. Об этом сообщили в ОВД по Елабужскому району.

Инцидент произошел 11 ноября в 21.00 на пересечении улиц Галиаскара Камала и Малой Покровской.

- Неизвестный нанес множественные ножевые ранения в область грудной клетки 18-летнему парню, который находился за рулем автомобиля «Лада» 9-й модели, а также его пассажиру, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате водитель скончался по дороге в больницу, а его пассажир госпитализирован.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным правоохранительных органов, между молодыми людьми произошел конфликт.

- Свою вину задержанный признал. Известно, что ранее он был судим по статье «Незаконное хранение наркотических веществ», - говорится в сообщении.