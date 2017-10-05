Обзор тендеров: бизнес-авто для департамента соцпитания в Казани и парашют для самолета

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

Автомобиль бизнес-класса для департамента соцпитания

Департамент продовольствия и социального питания Казани разместил тендер на поставку автомобиля бизнес-класса Hyundai Genesis. За полноприводный седан компания, занимающаяся организацией горячего питания в общеобразовательных учреждениях города, готова заплатить 2,5 миллиона рублей из собственных средств.

Среди пожеланий: черный кузов, аудиосистема Lexicon с 14 динамиками, включая сабвуфер, отделка рулевого колеса кожей, а внутренняя отделка дверей искусственной кожей.

Парашют для самолета

КНИТУ-КАИ разместило тендер на разработку системы пассивной защиты пассажиров и экипажа летательного аппарата в условиях аварийной посадки. Сумма госзаказа - 25 миллионов рублей.

Из документов, приложенных к госзаказу, можно узнать, что в качестве системы пассивной безопасности победитель аукциона разработает систему амортизации 9-местного самолета.

Парашют должен обеспечить защиту всех пассажиров и членов экипажа в случае аварийной посадки на землю или на воду.

Спецстоянка возле "Спартака"

АО «Безопасность дорожного движения» разместило тендер на аренду участка в 5,5 тысяч "квадратов" возле здания обувной фабрики "Спартак". За 11 месяцев 2017-2018 года компания готова заплатить 2,7 миллиона рублей. На этой территории уже давно находится одна из штрафстоянок в центре Казани.

Новый договор на аренду территории под спецстоянку будет действовать до 15 августа 2018 года.

4 миллиона на полеты на вертолете

Хозяйственное управление при Кабмине РТ объявило тендер на оказание услуг по организации авиационных работ на воздушном судне в 2018 году. Речь идет об аренде одномоторного вертолета Robinson-44.

Полеты первых лиц Татарстана обойдутся республиканскому бюджету в 4,3 миллиона рублей. Из документов, приложенных к госзаказу, можно понять, что стоимость 1 летного часа составит 25 тысяч рублей. Вертолет сможет взять на борт до 3 пассажиров.