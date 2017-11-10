В Казани закрылся на реконструкцию «Макдоналдс» на Баумана

Данный ресторан был первым рестораном этой сети в столице Татарстана

В Казани на реконструкцию закрылся ресторан "Макдоналдс" на улице Баумана, фото было опубликовано изданием Inde.io. Сроки реконструкции пока не называются.

Отметим, что данный ресторан был первым рестораном этой сети в столице Татарстана, он открылся в апреле 1999 года.

Напомним, ранее стало известно, что родственник президента Казахстана Нурсултан Назарбаев Кайрат Боранбаев официально начал контролировать рестораны "Макдоналдс" в Татарстане.