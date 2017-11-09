В Казани возбудили дело на сотрудников гостиницы, где надругались над спортсменками

Следственный комитет возбудил дело на сотрудников и охранников гостиницы "Кварт" в Казани, где 36-летний житель Атнинского района Алмаз Нуриев в ночь на 4 ноября надругался над двумя девочками-спортсменками и знасиловал 37-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ту ночь часть номеров на первом этаже была занята школьниками 12 - 15 лет, прибывшими из разных городов России на соревнования в казанском центре гимнастики, неподалеку от которого и расположена гостиница.

Сначала, как передает "Вечерняя Казань", пьяный мужчина спокойно прошел в холл и пошел дальше по этажам. Он решил навестить знакомую, не найдя женщину, он стал ходить по этажам и заглядывать в незапертые двери номеров.

Он зашел в комнату к 13-летней девочке, после чего залез в постель к школьнице, пригрозил, чтобы та не вздумала кричать, и начал раздевать ее. Однако спортсменка хоть и не кричала, но очень активно отбивалась от насильника. Поэтому тот перешел в соседний номер, где на одной кровати спали две школьницы. Мужчина стащил с постели ту, что была с краю, - 12-летнюю, после чего, угрожая избить, приказал ей молчать, затолкал ребенка в ванную комнату, раздел и начал трогать за интимные места, сам при этом мастурбировал.

Затем он поднялся на второй этаж. Там он нашел очередной незапертый номер, в котором находилась 37-летняя женщина с грудным ребенком. Ее насильник тоже затащил в ванную и изнасиловал. Женщина не кричала, чтобы не разбудить ребенка.

После этого он спокойно покинул гостиницу, пока сотрудники и охранники разбирались, что именно произошло. Его задержали на следующий день, были возбуждены дела по статье "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера" и "развратные действия".

- Проникновение в гостиницу постороннего лица, в итоге совершившего тяжкие преступления стало возможным ввиду того, что сотрудники гостиницы ПАО "Кварт", а также ООО ЧОП "Сфинкс", оказывавшие охранные услуги, не обеспечили соответствующим образом контрольно-пропускной режим, - сообщили следователи.

По данному факту было возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", идет расследование.