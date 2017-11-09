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Ветеран МВД РТ: о лихих 90-х в Казани, общаке с миллионами долларов и БТРе за ящик водки

Ветеран МВД РТ: о лихих 90-х в Казани, общаке с миллионами долларов и БТРе за ящик водки
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К столетнему юбилею органов внутренних дел корреспондент портала ProKazan.ru встретился с ветераном угрозыска Александром Аввакумовым

10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Именно в этот день 1917 года народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник.

К столетнему юбилею органов внутренних дел корреспондент портала ProKazan.ru встретился с ветераном угрозыска Александром Аввакумовым.

«В детстве мечтал стать милиционером, а потом бегал от них»

В детстве Александр, как и многие мальчишки, мечтал стать милиционером, но потом передумал. Повзрослев, увлекся неформальной музыкой, отрастил длинные волосы и облачился в расклешенные джинсы, что в те времена не поощрялось. Приходилось даже бегать от стражей правопорядка.

После школы Александр Аввакумов отучился в вузе и несколько лет проработал на вертолетном заводе. В органы внутренних дел казанец попал случайно: в то время милицию решили укрепить людьми, состоящими в партии, и коммунисту Александру Аввакумову выписали «путевку» в новую жизнь.

- Помню свой первый день в милиции. Я был немного разочарован, - вспоминает Александр Аввакумов. - Представлял себе мужественных, сильных парней, а тут - невзрачные ребятишки. Уже потом понял, что это было плюсом, так как оперативники не должны были привлекать к себе внимания.

«Тряпичники»

Со временем Александр Аввакумов перешел в подразделение, занимавшееся розыском без вести пропавших и скрывшихся от следствия преступников, а затем возглавил отдел по борьбе с имущественными преступлениями.

Новую должность Александр Аввакумов воспринял как вызов, поскольку коллеги к этому отделу относились снисходительно и в шутку называли милиционеров, работающих в нем, «тряпичниками».

- Собрал своих ребят и сказал, что нам нужно заявить о себе, - рассказывает Александр Аввакумов. - Решили раскрывать громкие преступления, серийные.

Одним из таких дел стала серия разбойных нападений на магазины «Нарспи» в конце 80-х годов прошлого века. Отличительной особенностью этого аналога столичной «Березки» было наличие в ассортименте импортных товаров, на которые и положили глаз преступники. Как вспоминают оперативники, товар вывозили со склада “Камазами». И ни одного свидетеля: охранники в один голос заявляли, что не рассмотрели лиц преступников.

- Но в итоге удалось разговорить одного сторожа, который рассказал, что один из нападавших очень похож на сына его сменщика, который учился в КАИ, - вспоминает Александр Аввакумов. - Мы устроили за ним слежку.

Но паренек ничем не выдавал себя: дом - учеба - дом. И окружение все положительное. Когда все же решили задержать и провести опознание, тот испугался. Сторож сразу же указал на него, как на грабителя.

- Дядя Вася, что же ты делаешь? - взмолился студент. - Ты же меня сажаешь!

Ответ сторожа, к слову, оказавшегося бывшим НКВД-шником удивил даже опытных милиционеров:

- Если ты здесь, значит ты преступник, органы не могут ошибаться!

Казанские милиционеры передают в Петропавловский собор похищенную икону
Казанские милиционеры передают в Петропавловский собор похищенную икону

Лихие 90-е в Казани: казанские группировки купили БТР за ящик водки

С 1992 года Александр Аввакумов начал заниматься расследованием убийств. Тогда за года произошло около 300 убийств и 8 из них не раскрыли. Это считалось очень плохо. А потом грянул 1993-й и начались «лихие 90-е».

- Каждый день в городе стреляли, убивали, мы не успевали выезжать, - вспоминает Александр Аввакумов. - Количество убийств возросло втрое, причем большая часть с применением огнестрельного оружия. Начался передел города.

Чтобы оценить масштаб, достаточно одного факта: общак одной из казанских группировок составлял несколько миллионов долларов.

Одним из самых громких дел того времени стало раскрытие убийства депутата Верховного совета РТ под Елабугой.

- Между этим депутатом и лидером бандитской группировки шла затяжная война, - рассказывает Александр Аввакумов. - Он ехал на свое первое заседание Госсовета РТ, когда на трассе его машину остановили бандит в милицейской форме и расстреляли.

После убийства депутата лидер ОПГ был задержан и помещен в изолятор МВД. Он долго держался, молчал, уверял в своей честности и порядочности. «Расколоть» удалось хитростью: рассказали, что все люди из его ближайшего окружения уже задержаны и дают показания против него. Это его сломало.

- Явку с повинной он писал 26 часов, со всеми подробностями, - вспоминает Александр Аввакумов. - Но у нас стояла еще одна задача - разоружить банду. Когда рассказал ему, что если его подельники начнут стрелять, то он получит еще больший срок и никогда не увидит свою семью, он обзвонил каждого члена группировки и заставил сдать оружие. Мы изъяли 30 автоматов, снайперские винтовки, гранаты. Он сдал даже два БТРа с пулеметами и боекомплектами, спрятанные в лесу.

Как оказалось, через территорию республики шел железнодорожный состав с военной техникой. И бандиты за несколько литров водки выменяли эти БТРы у пьяных прапорщиков. Те просто взяли и отцепили одну платформу.

Вот таким арсеналом располагала ОПГ небольшого провинциального городка! Затем были ликвидированы бандгруппы в Альметьевске и других городах республики.

«Умный вор» сдал себя за… еду

Не обходилось и без курьезов. В практике Александра Авакумова был случай, когда он совершенно случайно задержал серийного вора, о существовании которого не знали не только милиционеры, но и сами жертвы.

- Иду мимо оперного театра, а там мужик в фонтане пытается красную краску с рук отмыть, - вспоминает ветеран МВД. - Это специальное вещество-ловушка - родамин. Чем интенсивнее ты пытаешься его смыть, тем ярче оно становится. Его часто используют в банках, чтобы пометить купюры.

Милиционер подошел к незнакомцу и предложил помочь. Пойдем, мол, я тебе бензина отолью, им и отмоешь. Так и привел в отделение полиции. Выяснилось, что тот действительно украл пачку меченных банкнот.

- Хочешь, я тебе о других кражах еще расскажу? - неожиданно предложил воришка. - Только покорми меня.

И начал рассказывать о кражах, которых не было в милицейских сводках. Поначалу решили, что он все выдумал, но когда навестили одну из жертв, оказалось, что та даже не подозревала о краже, поэтому и не заявляла в милицию. Вор пробирался в дом и крал лишь одно украшение из нескольких. Люди думали, что просто оно потерялось или взял кто-то из родственников.

Так случайно в Казани расскрыли более сотни квартирных краж.

«Спасибо, что посадили вовремя»

За годы работы в милиции, Александр Аввакумов отправил за решетку многих бандитов.

- Некоторых встречал потом после отсидки, говорили «спасибо» за то, что посадили вовремя, - вспоминает казанец. - Останься они на свободе, их бы уже убили. А так отсидели, но остались живы.

Выйдя на пенсию, начал писать детективы

После выхода на пенсию казанский оперативник Александр Аввакумов начал писать детективы. На его счету - более двух десятков книг. Многие из них основаны на реальных событиях, произошедших в республике.

Например, в рассказе «Искушение» казанец описал раскрытие кражи ювелирных изделий в Тетюшах. Следователь вместе с задержанным вором ехали в Казань 16 часов, и вор всю дорогу уговаривал отпустить его. Предлагал взять часть золотых изделий, ведь кроме них двоих никто больше не знал, сколько ценностей находилось в портфеле. Искушение золотом оказалось для следователя слишком велико и он уступил.

Рамиль Бикмуллин, 10.11.2017, 11:10
Тэги: Профессия
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Комментарии

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Горожанин10 ноября 2017, 11:53
В ответ на комментарий пользователя
Взяточник!!!
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Чтоб тебе в день рождения твой в тарелку насрали. B-|
Лучший комментарий
0
13
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Горожанин10 ноября 2017, 12:04
В ответ на комментарий пользователя
Чтоб тебе в день рождения твой в тарелку насрали. B-|
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Жидко.
0
1
Согласны с автором?
Батюшка10 ноября 2017, 12:10
Да, были профессионалы в свое время, сейчас мало таких...
0
0
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