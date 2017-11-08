Родителей нижнекамца, покончившего с собой после пыток в УВД, пригласили на Первый канал

Родителей 22-летнего Ильназа Пиркина, который покончил с собой после пыток в УВД, пригласили на Первый канал принять участие в передаче «Мужское/Женское». Об этом написала в соцсети мать погибшего парня Гюзелия Пиркина.

По ее словам, на Первом канале пообещали предоставить адвоката и помочь с проведением экспертизы.

- У нас много вопросов к моргу, - написала она.

Напомним, молодой человек покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В СИЗО решением Нижнекамского горсуда на 2 месяца уже отправлены сотрудники отдела по имущественным преступлениям Нижнекамского УВД Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев. Расследование продолжается.