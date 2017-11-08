В Татарстане будут судить парня за надписи «Аллах акбар!» на заборе церкви

В Набережных Челнах будут судить 20-летнего Антона Ушачева, который написал краской на заборе церкви фразы, оскорбляющие чувства верующих, а также фразы "Аллах акбар!" и "Слава Аллаху!". О скором начале суда сообщили в Следственном комитете.

Напомним, в ночь с 25 на 26 июля пьяный Ушачев, гулявший вместе с 17-летней девушкой, нанес баллончиком с краской на здание Свято-Вознесенского собора по пр. Чулман и находящееся вблизи здание родника надписи и рисунки, возбуждающие ненависть и вражду по признаку отношения к религии, в частности, свастику.

Были возбуждены дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды", "вандализм" и "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

27 июля парень был задержан, свою вину он частично признал.

Уголовное дело направлено в суд.