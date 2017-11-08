В Казани открыли первый в России центр по изучению священной книги евреев

Центр по изучению Торы-Йешива открыли накануне в Казани, на торжественном мероприятии присутствовал президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает ТАСС.

- Это первый центр по изучению Торы в России. Сегодня же и началось обучение, одновременно могут заниматься 20 человек, - заявил один из членов и спонсоров Казанской иудейской религиозной общины Лев Штейнберг.

Президент РТ заметил, что сам принцип создания дома учения при религиозном центре – это опыт, который можно и нужно перенять.

- У нас столько мечетей, столько церквей. Да, где-то организовано обучение, но где-то нет. Такие места нужны, чтобы не только молиться. Необходимо создать систему передачи знаний, подготовки людей, которые могли бы нести эти знания, – отметил Минниханов.

По переписи населения 2010 года в Татарстане проживало 2 624 еврея.