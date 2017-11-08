«Какая я дура, что доверилась правительству!»: Заслуженный юрист РТ вынуждена жить в сарае

Женщина, которая провела в поселок Вознесенское газ и свет, согревается собаками и пьет дождевую воду

62-летняя Нурия Валеева заслуженный юрист. Раньше она сотрудничала с МВД, помогала ловить коррупционеров в области строительства. А теперь живет в сарайчике возле сгоревшего дома.

- По линии МВД у меня была задача выявления коррупции в высших эшелонах власти по капитальному строительству. У меня было много объектов. В 2005 году я работала с гостиницей “Шаляпин”. Во время работ выяснилось, что колонны между 3 и 4 этажами построены с нарушениями: вместо бетона использовался песок, а арматура очень тонкая, она не выдержала бы и рухнула. Я тогда успела вывести из здания людей, не досчиталась двоих (с рабочими ничего не случилось, - прим.авт).

От сильного волнения прямо на объекте у женщины случился инсульт. Затем еще один, в больнице, и ее частично парализовало. Она вышла на пенсию, а чтобы заново разработать руки, доила корову. Для этого она перебралась за город в поселок Вознесенское, где государство выделило ей землю.

- В этот коттеджный поселок я пришла самая первая, построила дом в чистом поле. Надо было проводить коммуникации. Я пошла к Минниханову, наш президент тогда был главой администрации Высокогорского района. Говорил, я вас понимаю, но вы построили дом и в состоянии провести все коммуникации. Вы не производите мясо и молоко, поэтому бюджетные деньги я вкладывать не буду. Мне говорили, вот Шаймиев создаст фонд газификации, вы получите свои деньги. И так я и прождала.



Так Валеева выглядела в 2013-м году.

Заручившись обещанием, что ей будут возмещены убытки, женщина занялась подведением коммуникаций на свои средства.

- Я купила столбы, трансформаторы, провода на свои деньги. Влезла в долги, продала трехкомнатную квартиру в Азино и мамину однокомнатную на Серова. Поскольку я начала проводить и газ, мне поставили условие, чтобы я поменяла высоковольтные опоры на деревянных опорах. Я купила трубы. Нанимала экскаваторы, все проплачивала. Когда пришли газопроводы, не смогла вовремя пустить газ, поскольку сельсовет в Константиновке распродал земли. Люди выкопали котлованы и заложили фундаменты домов на газопроводе. Газопроводы до сих пор лежат в 100-процентной готовности. Я оплатила баснословные суммы, влезла в долги, день и ночь работала! Я рабочих кормила, у меня было свое хозяйство!

Когда деньги в фонд газификации все же поступили, женщине отказались возмещать убытки. По ее словам, чтобы не платить, ее линии электропередач были демонтированы и увезены в неизвестном направлении.

- Когда я узнала, что поступили деньги, я начала требовать выплатить мне потраченное. Тут же приехали, начали снимать опоры. Срезали провода, траверсы, все демонтировали, растащили трансформаторы. Чтобы не мне оплатить, а сделать так, будто я ничего и не сделала. Мои опоры куда-то вывезли, якобы на хранение. А затем ставили свои, и через фонд газификации получали деньги. Мои линии: высоковольтка, низковольтка и трансформатор оценены были в 5 миллионов 300 тысяч. Они просто их присвоили.

Женщина обращалась в разные сферы: от ОБЭП до президента России, тогда еще Медведева. Но результата не было, а на нее саму начались гонения. В 2013-м году у нее сгорел дом в том же Вознесенском. Сама она осталась жива благодаря собаке.

Два года Нурия Валеева прожила в подвале сгоревшего дома. Недавно она перебралась в вагончик, но с наступлением холодов ей придется вернуться в подвал. Она пьет дождевую или талую воду, а греется с помощью собак: питомцы согревают ее по ночам. Шесть животных она вычесывает и подкладывает в ноги.

Женщине своими силами пытаются помочь соседи: сегодня на участке, наконец сколотили деревянный туалет. Стройматериалы - шифанерные доски, собранные по помойкам города. Прежние клиенты, дела которых она вела в судах в девяностых, приносят ей еду, теплые вещи, иногда пускают помыться.

- Какая же я дура, что доверилась нашему правительству! - плачет она. - Разве я заслужила такую жизнь? Мне стыдно, очень стыдно, что вы все это видите!

Несмотря на отчаянность своего положения, Нурия Валеева намерена и дальше бороться в суде. С ужасом она думает лишь о том, что с наступлением зимы ей придется снова спуститься в подвал. В будущем она бы хотела продать свой участок и уехать оттуда вместе с животными.

Если вы хотите чем-либо помочь Нурие Валеевой, обратитесь в редакцию