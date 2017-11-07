Казанец, поехавший в кругосветку на велосипеде: о курьезах, лайфхаках и мэре-велосипедисте

Казанский велоактивист Ильдус Янышев, в прошлом депутат Казанской городской думы, отправился на велосипеде в кругосветное путешествие весной этого года. 11 ноября исполнится ровно полгода, как он колесит дороги Европы и Америки.
- Пять лет тому назад, совершая велотур из Праги до Парижа я лишь краешком души мечтал объехать весь мир на велосипеде, - объясняет Янышев. - Но очень часто мы откладываем свою мечту на неопределенный срок, обмениваем на богатство или власть, комфорт, не хотим за нее бороться и чем либо жертвовать. За мечту надо бороться и, очень часто, с самим собой.
По словам велопутешественника, самым сложным оказалось подготовить свое тело, семью, бизнес и друзей к такому событию. Но главное - состояние души и поддержка окружающих. А их оказалось в избытке.
Портал ProKazan.ru публикует путевые заметки с велосипедной кругосветки.
8 мая. Путь в Москву
- Первый реализованный этап велотура "Global bike tour of peace peace and goodwill" составил 1090 км. Самые комфортные дорожные условия на 5 баллов (низкий трафик, ровный рельеф, природный фактор леса и водоемов) составили на участке Козьмодемьянск - Воскресенск, далее на 4 балла Казань- Илеть-Чебоксары (слабый трафик, ровный рельеф), Нижний Новгород - Гороховец (ровный рельеф, отличная обочина, но высокий трафик), 3 балла - Гороховец-Владимир-Покров (высокий трафик, узкая обочина), 4 балла - вся Московская область (широкая обочина,ровный рельеф, но высоченный трафик).
11 мая. Старт велотура
Старт проекта кругосветного велопутешествия, Шоссе мира. Веломан Ильдус Янушев (Казань), хендбайкер Алексей Костюченко (Волгоград).
20 мая. Сосиска-мотиватор
- Когда меня спрашивают: "Как тебе удается преодолевать длительные веломаршруты, что тебя мотивирует?" Все очень просто. Отвечаю вот таким фото.
22 мая. О велотерапии
- По моим наблюдениям в ходе тура все больше и больше склоняюсь к мысли, что поездки на 30-60 км в день доступны практически каждому человеку и не только здоровому. А туры на одну-две недели на 300-800 км так же доступны многим лицам от 15 до 70 лет даже с имеющимися заболеваниями (я и сам не абсолютно здоровый человек в свои 56 лет) при условии преодоления психологических барьеров и правильной подготовки и организации таких туров. Думаю, что медики совсем скоро начнут говорить о "велотерапии" как методе комплексного лечения психо-соматических заболеваний.
28 мая. За месяц до Калининграда
- Ровно месяц понадобился мне, чтобы пройти этот путь от Казани до Калининграда на велосипеде. Раньше я летал самолетом в Калининград за несколько часов и не мог даже представить, какая огромная разница лежит в этих двух разных способах достичь одной и той же точки. Разница во времени колоссальна,и столь же колоссальна разница в ощущениях, опыте, знаниях, новых знакомствах. Именно тут начинаешь понимать истинный смысл фразы, что "важна не цель, а путь, которым ты идешь к её достижению".
3 июня. Забавный дорожный знак в Польше
- Очень полезный знак дорожного движения. В Польше тоже не везде есть велодорожки, но они вот так создают велокультуру и уважительное отношение участников дорожного движения друг к другу.
3 июня. Приложение для велосипедистов
Удивительно необычно встретил свой 56-ой день рождения в Польше в городе Хойниц. Началось с того,что утром в придорожный мотель мне неожиданно в номер принесли "завтрак в постель". Далее я в новом для себя бесплатном приложении "Warm shower" нашел семью поляков,которые любезно предложили мне переночевать в их доме в 94 км.
Этот сервис "Warm shower" предлагает велотуристам по всему миру объединиться для представления бесплатного размещения по типу сервиса "Couchsurfing". В системе уже более 90 тысяч!!! Недаром же говорят, что "велосипедисты - это бедствие для экономики, так как они не платят за бензин и автомобили, не страхуют и не берут кредиты на них и не болеют к тому же. А тут еще они придумали и успешно реализуют систему бесплатного размещения.
8 июня. Почтальоны из Германии
Помните слова почтальона Печкина из Простоквашино: "А почему я раньше был такой злой? А потому что у меня велосипеда не было"? эЭто велосипед берлинских почтальонов.
14 июня. Заправки для велосипедов в Голландии
Голландия приступила с строительству "велосипедных заправок" по стране. Там можно "заправить движок велосипеда" чем то калорийным, попить воды-кофе, сделать мелкий ремонт велосипеда, получить информацию о маршруте.
Земля и коммуникации предоставляются бизнесу бесплатно. Также в городах есть крытые, охраняемые паркинги, которые предоставляются совершенно бесплатно.
19 июня. Купание в каналах Брюсселя
Всего два дня пути и я из Голландии оказался в столице Евросоюза, Брюсселе. Отличное приложение "KOOMUT" провело меня мимо автотрасс по паркам, каналам, милым деревушкам двух стран, что я даже не увидел ни одного знака о прохождении границы.
Ночевка в палатке, купание в каналах, созерцание идеальной сельхозкультуры и милой архитектуры - это то ради чего стоит крутить педали.
8 июля.
Вчера 71 -ый день кругосветного велотура "За Мир и Добрую волю" финишировал в Бордо с отметкой на спидометре 5000 км. Можно подвести небольшие промежуточные личные итоги. Во-первых, я оставил на российских и европейских велодорогах 8 кг лишнего веса (10%) и сейчас при весе 76 кг сам стал похож на шоссейный велосипед. Во-вторых, адаптировался для длительной езды от мокрого снега до +38.
Проехал своими ногами и увидел совершенно другими глазами европейскую часть России, Латвию, Литву, Польшу, Германию, Нилерланды, Бельгию, Францию. Каждая страна стала сейчас намного ближе и понятней, чем ранее в результате традиционного туризма.
30 июля. Три месяца в пути
Ровно на 90-ый день своего велопутешесвия по миру я финишировал в Сантьяго де Компостеле - конечном пункте мистического "Пути Сантьяго". Ноги прокатили меня по России и Европе уже на 6300 км. Если бы я поехал на Восток от Казани, то был бы уже где-то за Байкалом, на Север - уже миновал бы Северный Полюс, а на Юг - то проехал бы уже Саудовскую Аравию и Мекку.
Но проект "Global bike tour for Peace and Goodwill" был проложен на Запад, и я стал пилигримом на всем участке велотура по Испании вместе с другими тысячами людей, прибывших сюда со всей планеты.
8 августа. Город без велосипедистов, но с велодорожками
Лиссабон как велосипедный город оставил у меня необычное впечатление. Есть велодорожки, но совершенно нет указателей, да и самих велосипедистов не так уж и много. Как в Казани. Чувствуется, что власти делают усилия в сторону создания велосипедной инфраструктуры. Но велодорожки начинаются из неоткуда и так же заканчиваются.
Парадокс как во всей Европе - чем южнее находится страна, тем меньше велосипедистов, а в Голландии, Дании, Норвегии и даже в Финляндии велосипедистов гораздо больше чем в солнечной Португалии.
22 августа. Неработающий прокат
10 сентября. Рай для велосипедистов
Сегодня дал возможность своему потерявшемуся велосипеду порезвиться на лондонских велодорожках. Два градоначальника Boris Jonson и вновь избранный Sadiq Khan преобразили за 10 лет Лондонград в удобный для велосипедистов город. Построены не просто велодорожки, а целые скоростные велотрассы через весь мегаполис.
Город очень плотно застроен, но умные англичане нашли решения. Разработаны специальные тематические веломаршруты для спортсменов, шопперов, любителей истории, прогулок по паркам, "субботним городским рынкам" и "экспресс-Лондон на вело". За один день можно комфортно объездить все достопримечательности Лондона и увидеть то,что невозможно прочувствовать на автобусах и коротких пеших турах.