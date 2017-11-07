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Казанец, поехавший в кругосветку на велосипеде: о курьезах, лайфхаках и мэре-велосипедисте

Казанец, поехавший в кругосветку на велосипеде: о курьезах, лайфхаках и мэре-велосипедисте
16+
Фото: личная страница героя материала в соцсетях
Портал ProKazan.ru публикует путевые заметки бывшего депутата Казанской гордумы Ильдуса Янышева, который решил обогнуть весь земной шар на двухколесном транспорте

Казанский велоактивист Ильдус Янышев, в прошлом депутат Казанской городской думы, отправился на велосипеде в кругосветное путешествие весной этого года. 11 ноября исполнится ровно полгода, как он колесит дороги Европы и Америки.

- Пять лет тому назад, совершая велотур из Праги до Парижа я лишь краешком души мечтал объехать весь мир на велосипеде, - объясняет Янышев. - Но очень часто мы откладываем свою мечту на неопределенный срок, обмениваем на богатство или власть, комфорт, не хотим за нее бороться и чем либо жертвовать. За мечту надо бороться и, очень часто, с самим собой.

По словам велопутешественника, самым сложным оказалось подготовить свое тело, семью, бизнес и друзей к такому событию. Но главное - состояние души и поддержка окружающих. А их оказалось в избытке.

Портал ProKazan.ru публикует путевые заметки с велосипедной кругосветки.

8 мая. Путь в Москву

- Первый реализованный этап велотура "Global bike tour of peace peace and goodwill" составил 1090 км. Самые комфортные дорожные условия на 5 баллов (низкий трафик, ровный рельеф, природный фактор леса и водоемов) составили на участке Козьмодемьянск - Воскресенск, далее на 4 балла Казань- Илеть-Чебоксары (слабый трафик, ровный рельеф), Нижний Новгород - Гороховец (ровный рельеф, отличная обочина, но высокий трафик), 3 балла - Гороховец-Владимир-Покров (высокий трафик, узкая обочина), 4 балла - вся Московская область (широкая обочина,ровный рельеф, но высоченный трафик).

11 мая. Старт велотура

Старт проекта кругосветного велопутешествия, Шоссе мира. Веломан Ильдус Янушев (Казань), хендбайкер Алексей Костюченко (Волгоград).

20 мая. Сосиска-мотиватор

- Когда меня спрашивают: "Как тебе удается преодолевать длительные веломаршруты, что тебя мотивирует?" Все очень просто. Отвечаю вот таким фото.

22 мая. О велотерапии

- По моим наблюдениям в ходе тура все больше и больше склоняюсь к мысли, что поездки на 30-60 км в день доступны практически каждому человеку и не только здоровому. А туры на одну-две недели на 300-800 км так же доступны многим лицам от 15 до 70 лет даже с имеющимися заболеваниями (я и сам не абсолютно здоровый человек в свои 56 лет) при условии преодоления психологических барьеров и правильной подготовки и организации таких туров. Думаю, что медики совсем скоро начнут говорить о "велотерапии" как методе комплексного лечения психо-соматических заболеваний.

28 мая. За месяц до Калининграда

- Ровно месяц понадобился мне, чтобы пройти этот путь от Казани до Калининграда на велосипеде. Раньше я летал самолетом в Калининград за несколько часов и не мог даже представить, какая огромная разница лежит в этих двух разных способах достичь одной и той же точки. Разница во времени колоссальна,и столь же колоссальна разница в ощущениях, опыте, знаниях, новых знакомствах. Именно тут начинаешь понимать истинный смысл фразы, что "важна не цель, а путь, которым ты идешь к её достижению".

3 июня. Забавный дорожный знак в Польше

- Очень полезный знак дорожного движения. В Польше тоже не везде есть велодорожки, но они вот так создают велокультуру и уважительное отношение участников дорожного движения друг к другу.

3 июня. Приложение для велосипедистов

Удивительно необычно встретил свой 56-ой день рождения в Польше в городе Хойниц. Началось с того,что утром в придорожный мотель мне неожиданно в номер принесли "завтрак в постель". Далее я в новом для себя бесплатном приложении "Warm shower" нашел семью поляков,которые любезно предложили мне переночевать в их доме в 94 км.

Этот сервис "Warm shower" предлагает велотуристам по всему миру объединиться для представления бесплатного размещения по типу сервиса "Couchsurfing". В системе уже более 90 тысяч!!! Недаром же говорят, что "велосипедисты - это бедствие для экономики, так как они не платят за бензин и автомобили, не страхуют и не берут кредиты на них и не болеют к тому же. А тут еще они придумали и успешно реализуют систему бесплатного размещения. 

8 июня. Почтальоны из Германии

Помните слова почтальона Печкина из Простоквашино: "А почему я раньше был такой злой? А потому что у меня велосипеда не было"? эЭто велосипед берлинских почтальонов.

14 июня. Заправки для велосипедов в Голландии

Голландия приступила с строительству "велосипедных заправок" по стране. Там можно "заправить движок велосипеда" чем то калорийным, попить воды-кофе, сделать мелкий ремонт велосипеда, получить информацию о маршруте.

Земля и коммуникации предоставляются бизнесу бесплатно. Также в городах есть крытые, охраняемые паркинги, которые предоставляются совершенно бесплатно.

19 июня. Купание в каналах Брюсселя

Всего два дня пути и я из Голландии оказался в столице Евросоюза, Брюсселе. Отличное приложение "KOOMUT" провело меня мимо автотрасс по паркам, каналам, милым деревушкам двух стран, что я даже не увидел ни одного знака о прохождении границы.

Ночевка в палатке, купание в каналах, созерцание идеальной сельхозкультуры и милой архитектуры - это то ради чего стоит крутить педали. 

8 июля.

Вчера 71 -ый день кругосветного велотура "За Мир и Добрую волю" финишировал в Бордо с отметкой на спидометре 5000 км. Можно подвести небольшие промежуточные личные итоги. Во-первых, я оставил на российских и европейских велодорогах 8 кг лишнего веса (10%) и сейчас при весе 76 кг сам стал похож на шоссейный велосипед. Во-вторых, адаптировался для длительной езды от мокрого снега до +38. 

Проехал своими ногами и увидел совершенно другими глазами европейскую часть России, Латвию, Литву, Польшу, Германию, Нилерланды, Бельгию, Францию. Каждая страна стала сейчас намного ближе и понятней, чем ранее в результате традиционного туризма. 

30 июля. Три месяца в пути

Ровно на 90-ый день своего велопутешесвия по миру я финишировал в Сантьяго де Компостеле - конечном пункте мистического "Пути Сантьяго". Ноги прокатили меня по России и Европе уже на 6300 км. Если бы я поехал на Восток от Казани, то был бы уже где-то за Байкалом, на Север - уже миновал бы Северный Полюс, а на Юг - то проехал бы уже Саудовскую Аравию и Мекку.

Но проект "Global bike tour for Peace and Goodwill" был проложен на Запад, и я стал пилигримом на всем участке велотура по Испании вместе с другими тысячами людей, прибывших сюда со всей планеты.

8 августа. Город без велосипедистов, но с велодорожками

Лиссабон как велосипедный город оставил у меня необычное впечатление. Есть велодорожки, но совершенно нет указателей, да и самих велосипедистов не так уж и много. Как в Казани. Чувствуется, что власти делают усилия в сторону создания велосипедной инфраструктуры. Но велодорожки начинаются из неоткуда и так же заканчиваются.

Парадокс как во всей Европе - чем южнее находится страна, тем меньше велосипедистов, а в Голландии, Дании, Норвегии и даже в Финляндии велосипедистов гораздо больше чем в солнечной Португалии.

22 августа. Неработающий прокат

Центральная площадь в столице Македонии - Скопье. Красивый город, но в столице нет НИ ОДНОГО работающего пункта проката велосипедов! На всю столицу.

10 сентября. Рай для велосипедистов

Сегодня дал возможность своему потерявшемуся велосипеду порезвиться на лондонских велодорожках. Два градоначальника Boris Jonson и вновь избранный Sadiq Khan преобразили за 10 лет Лондонград в удобный для велосипедистов город. Построены не просто велодорожки, а целые скоростные велотрассы через весь мегаполис.

Город очень плотно застроен, но умные англичане нашли решения. Разработаны специальные тематические веломаршруты для спортсменов, шопперов, любителей истории, прогулок по паркам, "субботним городским рынкам" и "экспресс-Лондон на вело". За один день можно комфортно объездить все достопримечательности Лондона и увидеть то,что невозможно прочувствовать на автобусах и коротких пеших турах.

29 октября. Велодорожки через весь штат

Немного о велокультуре в США. Америка безусловно автомобильная страна и здесь каждый должен и имеет своё авто. И в транспортных целях велосипед используется не так часто, за исключением некоторых городов таких как Портлэнд, Вашингтон, Нью Йорк и т.д.  Но каждый крупный город имеет обязательно велодорожки из центра города в пригородные парки. Очень много дорог с маленьким трафиком и даже с велосипедной полосой между городами. 
 
Их американцы заполняют в выходные и для них велосипед скорее средство для отдыха, развлечения и путешествий. И делают они это с размахом. Например ежегодный велотур в Огайо собирает более 3-5 тысяч участников, которые за 7 дней проезжают весь штат «с песнями-концертами-танцами» и прочими развлечениями в палаточных лагерях . 
Рамиль Бикмуллин, 08.11.2017, 17:58
Тэги: Туризм, Фоторепортаж
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Комментарии

Горожанин08 ноября 2017, 19:26
этот янышев просто непонимает одну вещь вся европа южнее нас намноготам теплые зимы у нас велик актуален очень недолго.

янышеву как всем велоногим делать нефег!! ..наворвал будучи депом от едросни катается теперьна ворованные деньги фу велосипедисты все воры в казани!
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Грожданин08 ноября 2017, 19:31
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