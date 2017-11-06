В казанской гостинице мужчина изнасиловал женщину и надругался над двумя девочками

В казанской гостинице «Кварт» 36-летний житель Атнинского района Алмаз Нуриев изнасиловал 37-летнюю женщину и надругался над двумя школьницами. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

По данным ведомства, все произошло в ночь на 4 ноября, а 5 ноября мужчина был задержан.

- Нуриев, работавший в одном из казанских предприятий, после употребления алкоголя решил навестить знакомую, которая проживала в гостинице «Кварт». Не найдя женщину, злоумышленник стал ходить по этажам и заглядывать в незапертые двери номеров, - сообщили в ведомстве.

Так, войдя в один из номеров, Нуриев лег в кровать к спящей 13-летней девочке и стал совершать в отношении нее действия сексуального характера.

- Затем он зашел в другой номер, где спали две несовершеннолетние девочки, одну из которых он отвел в ванную комнату и совершил в отношении нее развратные действия. После этого Нуриев поднялся на верхний этаж, зашел в комнату, где находилась 37-летняя женщина и ее малолетний ребенок, изнасиловал потерпевшую, а после покинул гостиницу, - добавили в ведомстве.

Отмечается, что Нуриев причастность к совершению преступления признал. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 135 УК РФ (развратные действия). Расследование продолжается.