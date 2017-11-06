В Челнах три девочки скинули кошку с 14 этажа: их сняли на видео

В Набережных Челнах три девочки, одна из которых дошкольного возраста, скинули кошку с 14-го этажа дома, об этом рассказали зоозащитники, передает "Татар Информ".

Кошка в тяжелом состоянии была найдена местными жителями на козырьке дома, жильцы выяснили, что перед этим три девочки взяли кошку, поднялись с ней на 14-й этаж дома и сбросили ее оттуда вниз. На видеозаписи можно увидеть, как девочки забираются на коридорный балкон с кошкой, а возвращаются уже без нее, при этом смеются и веселятся по поводу своего поступка.

Сейчас кошка находится в тяжёлом состоянии, у нее множественные переломы, сломана челюсть, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, вероятно, при падении она задевала все выступающие части окон этажей.

Жильцы дома собираются написать заявление в полицию.