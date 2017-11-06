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В Челнах три девочки скинули кошку с 14 этажа: их сняли на видео

В Челнах три девочки скинули кошку с 14 этажа: их сняли на видео
16+
Фото: http://www.tatar-inform.ru

В Набережных Челнах три девочки, одна из которых дошкольного возраста, скинули кошку с 14-го этажа дома, об этом рассказали зоозащитники, передает "Татар Информ".

Кошка в тяжелом состоянии была найдена местными жителями на козырьке дома, жильцы выяснили, что перед этим три девочки взяли кошку, поднялись с ней на 14-й этаж дома и сбросили ее оттуда вниз. На видеозаписи можно увидеть, как девочки забираются на коридорный балкон с кошкой, а возвращаются уже без нее, при этом смеются и веселятся по поводу своего поступка.

Сейчас кошка находится в тяжёлом состоянии, у нее множественные переломы, сломана челюсть, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, вероятно, при падении она задевала все выступающие части окон этажей.

Жильцы дома собираются написать заявление в полицию.

Н. Вильданов, 07.11.2017, 16:29
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин07 ноября 2017, 16:28
За шкиряк всех троих и с крыши того же дома!!!
4
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Sanyok77407 ноября 2017, 16:28
Вот сучки, а?!
3
20
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Горожанин07 ноября 2017, 16:29
За шкиряк всех троих и с крыши того же дома!!!
4
16
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Горожанин07 ноября 2017, 16:31
Пора уже наказывать.. не детей так родителей.
если жестокость проявляется на братьев наших меньших-ждать беды.
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1
33
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я07 ноября 2017, 16:32
Откуда такие мысли? причинить боль.... Потом смеяться над этим....
1
15
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Активный он07 ноября 2017, 16:36
Руки бы по отрывать этим су..ам, бестолочи недоношенные
2
21
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Горожанин07 ноября 2017, 16:39
Пока родители спорят о необходимости того или иного языка, учителя озобочены прокурорскими проверками,кого,то сократят или уволят....дети делают свои дела!
1
10
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Горожанин07 ноября 2017, 16:52
У нас кот после трех дней отсутствия с улицы пришел с разбитой мордой и прокушенным языком. Похоже просто валялся в грязи контуженный. Началась гангрена, пришлось ампутировать кусок. Домашнего ухоженного кота пнули по морде так, что еле выходили.
Больное общество, больные взрослые, больные личинки быдлятины. Трудно назвать человеком того, кто обижает маленьких, слабых и беззащитных, заранее зная что ему за это ничего не сделают.
1
16
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Горожанин07 ноября 2017, 16:52
История уже подтвердила прямую связь между культурным и нравственным уровнем общества и тем вниманием, которое оно уделяет вопросам милосердия и защиты животных. Случаи жестокости по отношению к животным тяжело травмируют людей, деморализуют тех, кто, убедившись в её оправданности, совершают антисоциальные поступки, направленные против общества. Жестокое обращение с животными не совместимо с воспитанием детей, возрождением общественной морали, укреплением правовых основ государства, поэтому все жестокие преступления должны быть раскрыты, а виновные наказаны.
0
6
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Горожанин07 ноября 2017, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
Откуда такие мысли? причинить боль.... Потом смеяться над этим....
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зомбоящик, смарты/планшеты и интернет....от возраста и совокупности
1
3
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Горожанин07 ноября 2017, 16:56
Убийцы… зачастую начинали с того, что в детстве мучили и убивали животных.
2
8
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Горожанин07 ноября 2017, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы просто какие то вонючие соплежуи. Всегда в детях была жестокость. В принципе, возможно в этом есть и определенные плюсы. Чтобы не как в европе толерантно мазать вазелином очко и насаживаться на шишки арабов и негритосов. Я, например, неделю назад утопил котят свой кошки - зачем плодить ненужных животных. А кастрировать и животину жалко и денег жалкл - кошка ведь везде гуляет - потратишся на операцию, а она пропадет.
Куриц тюкаю, барашков и хрюшек режу. Соседи уведали - на понос изошли, живодер типа, а у самих рожи и жопы - колбасы и ветчины килограмами жрут.
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Не надо путать зелёное с кислым.
0
5
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шом07 ноября 2017, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Откуда такие мысли? причинить боль.... Потом смеяться над этим....
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Это от безнаказанности нынешних так называемых детей. Сейчас же детей ругать нельзя, наказывать нельзя, и вот и растут такие "чудо детки".
0
8
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Горожанин07 ноября 2017, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы просто какие то вонючие соплежуи. Всегда в детях была жестокость. В принципе, возможно в этом есть и определенные плюсы. Чтобы не как в европе толерантно мазать вазелином очко и насаживаться на шишки арабов и негритосов. Я, например, неделю назад утопил котят свой кошки - зачем плодить ненужных животных. А кастрировать и животину жалко и денег жалкл - кошка ведь везде гуляет - потратишся на операцию, а она пропадет.
Куриц тюкаю, барашков и хрюшек режу. Соседи уведали - на понос изошли, живодер типа, а у самих рожи и жопы - колбасы и ветчины килограмами жрут.
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Вот тебя то и нужно на кастрацию вести,при чем срочно
1
6
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Горожанин07 ноября 2017, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы просто какие то вонючие соплежуи. Всегда в детях была жестокость. В принципе, возможно в этом есть и определенные плюсы. Чтобы не как в европе толерантно мазать вазелином очко и насаживаться на шишки арабов и негритосов. Я, например, неделю назад утопил котят свой кошки - зачем плодить ненужных животных. А кастрировать и животину жалко и денег жалкл - кошка ведь везде гуляет - потратишся на операцию, а она пропадет.
Куриц тюкаю, барашков и хрюшек режу. Соседи уведали - на понос изошли, живодер типа, а у самих рожи и жопы - колбасы и ветчины килограмами жрут.
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Да ты сраный социопат, в пьяной драке тюкнут тебя надеемся
0
4
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Горожанин07 ноября 2017, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Откуда такие мысли? причинить боль.... Потом смеяться над этим....
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самое тревожное, что они скорей всего считали "так типа можно", не задумываясь о последствиях...в дальнем менты/начальник тоже а-ля 90-ые также видимо считали
0
0
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Горожанин07 ноября 2017, 17:01
Лучше б сами оттуда прыгнули
1
3
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Горожанин07 ноября 2017, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы просто какие то вонючие соплежуи. Всегда в детях была жестокость. В принципе, возможно в этом есть и определенные плюсы. Чтобы не как в европе толерантно мазать вазелином очко и насаживаться на шишки арабов и негритосов. Я, например, неделю назад утопил котят свой кошки - зачем плодить ненужных животных. А кастрировать и животину жалко и денег жалкл - кошка ведь везде гуляет - потратишся на операцию, а она пропадет.
Куриц тюкаю, барашков и хрюшек режу. Соседи уведали - на понос изошли, живодер типа, а у самих рожи и жопы - колбасы и ветчины килограмами жрут.
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Для начала тебе надо сломать нос, потом начать ломать пальцы и т.д., пока не поумнеешь.
0
5
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Горожанин07 ноября 2017, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы просто какие то вонючие соплежуи. Всегда в детях была жестокость. В принципе, возможно в этом есть и определенные плюсы. Чтобы не как в европе толерантно мазать вазелином очко и насаживаться на шишки арабов и негритосов. Я, например, неделю назад утопил котят свой кошки - зачем плодить ненужных животных. А кастрировать и животину жалко и денег жалкл - кошка ведь везде гуляет - потратишся на операцию, а она пропадет.
Куриц тюкаю, барашков и хрюшек режу. Соседи уведали - на понос изошли, живодер типа, а у самих рожи и жопы - колбасы и ветчины килограмами жрут.
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1,5 тысячи жалко? Скажи, что уличная и кастрируй за пол цены. Тоже мне проблема. Это лучше, чем котят топить. И себя кастрируй. Кладешь выступающие части тела на пенек и бух топориком
0
8
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Горожанин07 ноября 2017, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Откуда такие мысли? причинить боль.... Потом смеяться над этим....
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Если было бы в моей власти,я бы избавлялись от таких людей.Из них все равно нормального человека не вырастить.
1
3
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Горожанин07 ноября 2017, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
зомбоящик, смарты/планшеты и интернет....от возраста и совокупности
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Ага, а родители совсем ни при чем?
0
0
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Горожанин07 ноября 2017, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы просто какие то вонючие соплежуи. Всегда в детях была жестокость. В принципе, возможно в этом есть и определенные плюсы. Чтобы не как в европе толерантно мазать вазелином очко и насаживаться на шишки арабов и негритосов. Я, например, неделю назад утопил котят свой кошки - зачем плодить ненужных животных. А кастрировать и животину жалко и денег жалкл - кошка ведь везде гуляет - потратишся на операцию, а она пропадет.
Куриц тюкаю, барашков и хрюшек режу. Соседи уведали - на понос изошли, живодер типа, а у самих рожи и жопы - колбасы и ветчины килограмами жрут.
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Ублюдок! Чтоб тебя Всевышний наказал за такие слова!!!!
0
3
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Ландыш07 ноября 2017, 17:19
Наказать
0
1
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Горожанин07 ноября 2017, 17:21
Откуда? Вот бл откуда эта мелкая мразь с такой ненавистью????
0
2
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Горожанин07 ноября 2017, 17:23
Бедная кошка( они ведь детей не трогают. Инстинктивно боятся поцарапать
0
3
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Горожанин07 ноября 2017, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Комментаторы просто какие то вонючие соплежуи. Всегда в детях была жестокость. В принципе, возможно в этом есть и определенные плюсы. Чтобы не как в европе толерантно мазать вазелином очко и насаживаться на шишки арабов и негритосов. Я, например, неделю назад утопил котят свой кошки - зачем плодить ненужных животных. А кастрировать и животину жалко и денег жалкл - кошка ведь везде гуляет - потратишся на операцию, а она пропадет.
Куриц тюкаю, барашков и хрюшек режу. Соседи уведали - на понос изошли, живодер типа, а у самих рожи и жопы - колбасы и ветчины килограмами жрут.
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Боишься, что если котят не утопишь - придется очко вазелином мазать? )
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Горожанин07 ноября 2017, 17:31
Отправить на просмотр фильма пила 8.
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Горожанин07 ноября 2017, 17:35
куда катимся, товарищи! 8'-(
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Горожанин07 ноября 2017, 17:46
Если бы кошка без ударов падала с такой высоты,то ничего бы не соучилось. Они успевают на четыре лапы падать. С меньшей высоты у них травмы.
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