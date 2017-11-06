Жители Татарстана будут отдыхать четыре месяца в 2018 году

Всего в республике будут 122 выходных дня

Жители Татарстана в 2018 году будут отдыхать 122 дня, что составляет четыре месяца, об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РТ.

Жители Татарстана при 40-часовой рабочей неделе будут работать 243 дня, в том числе 9 сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 и 14 июня, 20 и 29 августа, 29 декабря).

Из 122 выходных дней 18 будут нерабочими праздничными днями и 2 дополнительных дня отдыха.

Нерабочие праздничные дни в Татарстане:

При этом, на какие именно дни выпадут Ураза-байрам и Курбан-байрам, пока неизвестно, так как даты этих праздников устанавливаются указом президента Татарстана.

Также в 2018 году будут перенесены ряд выходных дней: с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Полный календарь выходных по ссылке.