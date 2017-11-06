Новое место: брю-бар Skuratov с кофейным пивом, колд брю и эйр-латте

Все о кофейне на Баумана, где заваривают кофе альтернативными методами

На Баумана в здании бывшей гостиницы «Казань» открылась первая в столице РТ кофейня омской сети Skuratov. Она позиционирует себя как брю-бар – заведение, в котором кофе преимущественно заваривают альтернативными способами без участия эспрессо-машины. В меню также есть фруктовые, ягодные чаи и домашний лимонад.

Главная фишка Skuratov Coffee — разнообразие сold brew, то есть кофе холодного заваривания. Но и любители классики найдут здесь для себя идеальную чашку, ведь выбрать есть из чего: двойной эспрессо, капучино и всевозможные рафы, сваренные с амбициями и знанием своего дела. Кофе могут приготовить без кофеина, на обезжиренном или соевом молоке. Зерна везут из Бразилии, Колумбии, Гватемалы, Кении, Эфиопии и Руанды. На зерно можно оформить подписку. Для кофейных снобов — чекин обязателен.

ИСТОРИЯ

Первая точка Skuratov Coffee появилась в Омске в октябре 2013 года, спустя несколько месяцев после открытия производства по обжарке кофе. Как утверждает основатель кофейни Виктор Скуратов, это был первый брю-бар (место, где кофе заваривают разными методами) на территории России за пределами Москвы. Сейчас в сети шесть кофеен в Омске, две в Москве и одна в Казани. В планах компании до Нового года открыть кофейню в Питере и второй брю-бар в Казани.

Виктор Скуратов, основатель и владелец сети кофеен Skuratov Coffee

- В Омске идея «альтернативного кофе» выстрелила. Выяснилось, что любители кофе готовы к экспериментам, с их стороны появился серьёзный спрос. Именно это стало фишкой заведения Skuratov Coffee, в котором сразу после открытия образовался свой пул постоянных посетителей. Уникальность кофейни и постоянный спрос позволили заведению вырасти в сеть. Мы посмотрели поток на Баумана и поняли, что в районе Кремля в основном туристы. Плюс меня впечатлило, что рядом с нами находится единственная парковка на этой улице. А вторую кофейню мы решили поставить в самой гуще — жизнь как раз у «Кольца».

НАПИТКИ

Skuratov Coffee специализируется на кофе свежей обжарки (зерно с полок кофейни списывается спустя неделю). Акцент делают на приготовлении черного кофе. Особенно много внимания уделяют альтернативным методам заваривания, с помощью которых можно показать истинный потенциал зерна. Так бариста достает и развивает природные характеристики кофе: сладость, плотность, аромат и кислотность. К альтернативным способам заваривания можно отнести: башню киото, аэропресс, v60 и другие техники.

Фирменный напиток заведения — нитрор-кофе — уникальный напиток, обогащенный азотом. В его основе — колд брю — кофе, заваренный в холодной воде. В результате кофе становится слегка газированным и образует густую пенку — на вид он больше всего напоминает пинту разливного Guinness. Такой кофе быстрее усваивается (поэтому пробуждает в разы быстрее), имеет мягкий сладковатый вкус и нежную текстуру. Конечно, пивом нитро-кофе назвать нельзя: в нем нет ни хмеля, ни алкоголя, но его поразительное сходство со стаутом заставляет невольно допускать эту мысль.

Останавливаться на достигнутом в Skurato не стали, вслед за нитро кофейня начала заниматься поиском технологий для создания молочного напитка, в котором колд-брю, молоко и азот не конфликтовали бы друг с другом. В результате получился Air Latte, в котором смешались плотность сливок, молока с нежной нитро-текстурой напитка. Кстати, этот напиток Skuratov запустили первыми в стране.

ЕДА

Горячих блюд в меню кофейни не предусмотрено — ставка сделана на кофейных напитках. Здесь представлена еда, которая не подогревается, чтобы в кофейне не смешивались запахи. В основном, это печенья, кексы, круассаны. Можно будет также купить творог, гранолу, йогурт и холодные каши.

Мария Борцова, марекетолог Skuratov Coffee

- Задача Skuratov Coffee — создать качественный сервис и поделиться информацией о кофе. Для этого мы будем устраивать каппинги (дегустация кофе), лекции о напитке и приучать гостей к slow coffee (альтернативные методы заваривания кофе — аэропресс, кемекс, харио, сифон).

ИНТЕРЬЕР

Казанский Skuratov Coffee — самый большой брю-бар сети. Специальное место отведено под каппинг-рум – полузакрытую комнату для лекций и дегустаций. В общем зале находится отдельная стойка для альтернативного приготовления кофе. Владельцы заведения специально вынесли ее в зал, подальше от кассы и эспрессо-машин. Поэтому гости смогут наблюдать за приготовлением кофе. Есть также несколько больших рабочих зон и зона для отдыха с диванами и креслами.

Стоит пробовать: нитро-кофе — 250 рублей, латте халва ​— нежный кофейный напиток с густым соусом из халвы — 250 рублей, цитрусовый раф ​— оригинальный сливочный кофейный коктейль с сиропом из апельсинов и цедры лимона — 250 рублей, латте лемонграсс — 250 рублей.

Skuratov Coffee Roasters

@skuratovkzn

ул. Баумана, 9

Режим работы: ежедневно с 6:55 до 23:05