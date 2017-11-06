В казанском аэропорту отложили время вылета у нескольких авиарейсов

В аэропорту Казани было отложено время вылета нескольких рейсов, об этом свидетельствуют данные онлайн табло.

Так, рейс в Бугульму был отложен с 6:30 до 9:00, два рейса в Москву вылетели с опозданием, рейс в Ноябрьск был отложен на полчаса и еще один рейс в Москву был отложен до 12 часов.

Отметим, сегодня в Казани наблюдается сильный туман.