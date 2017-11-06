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Казань 100 лет назад: как в городе проходила Октябрьская революция

Казань 100 лет назад: как в городе проходила Октябрьская революция
16+
Фото: Kazan Nostalgique, Pastvu.com, ProKazan
Казанский краевед рассказал о событиях октября 1917-го года

7 ноября исполняется 100 лет со дня Великой Октябрьской революции, изменившей ход истории России. Революция пронеслась по всей стране, и в каждом городе есть своя летопись этих дней. Историк и краевед Айрат Файзрахманов рассказал ProKazan, где и как проходила Октябрьская революция в Казани.

В начале 20 века Казань являлась центром самого большого военного округа с 40-тысячным гарнизоном. К осени 1917 года всё больше граждан были недовольны участием России в Первой мировой войне, солдаты не хотели воевать и поддерживали большевиков с лозунгом «Долой войну».

В середине октября 1917 года в Казани прошла волна солдатских митингов и совещаний с требованиями прекращения войны и передачи власти Советам. Один из них, например, проходил на лугах за железнодорожным вокзалом. Большевиков в Казани возглавлял Карл Грасис, но признанным лидером солдатской массы стал прапорщик Николай Ершов

22 октября в Казани состоялось общегарнизонное совещание, где была принята резолюция о передачи власти Советам. 23 октября Казанский совет рабочих и солдатских депутатов потребовал распустить по домам часть солдат, в городе  начались вялотекущие столкновения. В свою очередь, в ночь на 24 октября комиссар временного правительства Калинин отдал приказ арестовать активистов. Грасис был задержан, Ершову удалось скрыться.

Каргопольские казармы

Спасаясь от ареста, Николай Ершов спрятался в Каргопольских казармах, расположенных на месте современного танкового училища. Там  Ершову удалось собрать артиллеристов на митинг. На его поиски был отправлен подпоручик Поплавкий. По его приказу к казармам был подогнан броневик и дан залп в воздух, чтобы спугнуть солдат, защищавших Ершова. Последний бежал на Арское поле.

Арское поле

Добравшись до Арского поля (занимало территорию от ул. Красной позиции до Варваринской церкви), Ершов на солдатском митинге сообщил собравшимся там людям о событиях в Каргопольских казармах. 24 октября здесь начались бои между юнкерами и солдатами.

Дом командующего Казанским военным округом

По соседству с Арским полем расположились верные Временному правительству части. Командование казанского гарнизона базировалось в бывшем особняке Сандецкого (сейчас музей изобразительных искусств на улице Карла Маркса). 25 октября члены командования были арестованы.

Алафузовский театр

В здании был организован штаб красной гвардии. В него входили рабочие Алафузовской фабрики, установившие рабочий контроль над предприятием. На территории казанского Заречья красногвардейцы и солдаты вели бои с юнкерами казанского гарнизона.

Казанский Кремль

Здесь находились юнкерские казармы. 25 октября юнкера держали оборону в Казанском кремле, который находился под артиллерийским обстрелом. К утру 26 октября, после известия о падении Временного Правительства, они сложили оружие. Революционные войска вошли в Кремль. Власть перешла к Казанскому Совету рабочих и солдатских депутатов.

Виктория Абдуллина, 07.11.2017, 09:15
Тэги: Старая Казань, Историческая Казань
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Комментарии

Горожанин07 ноября 2017, 09:17
Ура! С праздником друзья! С настоящим праздником! С днём Великой Октябрьской революции!
Лучший комментарий
7
33
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Горожанин07 ноября 2017, 09:32
Сто лет назад произошли события, явившиеся одним из звеньев трагической цепи событий приведших к огромным человеческим жертвам и страданиям миллионов наших соотечественников. Не приведи Господи повторения того времени.
14
14
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Горожанин07 ноября 2017, 09:36
Восстановить СССР и все.
4
11
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Гостья07 ноября 2017, 09:37
Спасибо, интересно! :)
4
4
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Горожанин07 ноября 2017, 09:39
Моя ипотека с краю
8
1
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Горожанин07 ноября 2017, 09:50
очень интересная статья. Спасибо.
1
3
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Горожанин07 ноября 2017, 09:51
Полицаи по всей России приведены воровской властью в боевую готовность!
1
5
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герцог07 ноября 2017, 09:51
Да, мы часто изучаем исторические события, но прошу меня понять правильно-мы не можем точно определить как всё было реально до точности и определить причины.Какою история была-она такая и была, но мы просто её уже потом представляем и оцениваем в искажённом виде. Мы не знаем сколько, куда и по каким причинам повезли золото-но лишь знаем что-то общее.На самом деле всё было по-другому и нервно-психологическое состояние участников исторического процесса в Казани-нам неизвестна. И им их деятельность казалась в то время такой уж важной-что они перебрали@колоду карт во всех отношениях.Потом они поняли что оказались мелкими винтиками каких-то могущественных сил и идей.Великие идеи для многих обесценились с началом сталинских репрессий. И даже раньше, когда Троцкий расстрелял в Нижних Вязовых несколько неповинных людей без суда и следствия. Мы можем по-разному оценивать происходящие события и степень их важности-по оценкам одних -это чуть ли "не судьба революции", по оценке других мелкая карликовая в кавычках борьба десятка человек сроднимых с горсткой бастующих студентов которых разогнала полиция и не имеющая(абсолютно никакого значения-всё уже было заранее предрешено сложившимся общим состоянием всех россиян к переменности жизни и обстановки.Эта предрешонность и чувствование силы Кремля-автоматически делало своё дело и вело ход истории в то русло в которое хотел его вести народ.И поэтому то что(было в Казани в то(время можно лишь знать примерно.Но если кто хочет знать её(более детально-то он может знать её до оторванной пуговицы на@военной форме у какого-то юнкера или на шинели красногвардейца или сколько раз он чихнул или обругался матом-это возможно было-но история об этом молчит и это по-большому счёту не так важно.
3
1
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ага07 ноября 2017, 09:53
В ответ на комментарий пользователя
Сто лет назад произошли события, явившиеся одним из звеньев трагической цепи событий приведших к огромным человеческим жертвам и страданиям миллионов наших соотечественников. Не приведи Господи повторения того времени.
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Нужно анализировать причины. предшествующие этому событию.
2
2
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Горожанин07 ноября 2017, 09:54
Часовню над въездом спасской башни казанского кремля неплохо было бы восстановить!
3
3
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Горожанин07 ноября 2017, 10:03
В ответ на комментарий пользователя
Нужно анализировать причины. предшествующие этому событию.
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Вы правы, в социально-экономическом плане Российская Империя имела много нерешенных проблем. Но такими мерами как Февральская революция и большевитский переворот проблемы решать было нельзя. Тем более в период войны. Все это привело к гражданской войне и многомиллионным жертвам.
2
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Горожанин07 ноября 2017, 10:04
С Днём революции!
0
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Горожанин07 ноября 2017, 10:10
Слава Великому Октябрю!
0
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