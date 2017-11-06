Казань 100 лет назад: как в городе проходила Октябрьская революция

Казанский краевед рассказал о событиях октября 1917-го года

7 ноября исполняется 100 лет со дня Великой Октябрьской революции, изменившей ход истории России. Революция пронеслась по всей стране, и в каждом городе есть своя летопись этих дней. Историк и краевед Айрат Файзрахманов рассказал ProKazan, где и как проходила Октябрьская революция в Казани.

В начале 20 века Казань являлась центром самого большого военного округа с 40-тысячным гарнизоном. К осени 1917 года всё больше граждан были недовольны участием России в Первой мировой войне, солдаты не хотели воевать и поддерживали большевиков с лозунгом «Долой войну».

В середине октября 1917 года в Казани прошла волна солдатских митингов и совещаний с требованиями прекращения войны и передачи власти Советам. Один из них, например, проходил на лугах за железнодорожным вокзалом. Большевиков в Казани возглавлял Карл Грасис, но признанным лидером солдатской массы стал прапорщик Николай Ершов.

22 октября в Казани состоялось общегарнизонное совещание, где была принята резолюция о передачи власти Советам. 23 октября Казанский совет рабочих и солдатских депутатов потребовал распустить по домам часть солдат, в городе начались вялотекущие столкновения. В свою очередь, в ночь на 24 октября комиссар временного правительства Калинин отдал приказ арестовать активистов. Грасис был задержан, Ершову удалось скрыться.

Каргопольские казармы

Спасаясь от ареста, Николай Ершов спрятался в Каргопольских казармах, расположенных на месте современного танкового училища. Там Ершову удалось собрать артиллеристов на митинг. На его поиски был отправлен подпоручик Поплавкий. По его приказу к казармам был подогнан броневик и дан залп в воздух, чтобы спугнуть солдат, защищавших Ершова. Последний бежал на Арское поле.

Арское поле

Добравшись до Арского поля (занимало территорию от ул. Красной позиции до Варваринской церкви), Ершов на солдатском митинге сообщил собравшимся там людям о событиях в Каргопольских казармах. 24 октября здесь начались бои между юнкерами и солдатами.

Дом командующего Казанским военным округом

По соседству с Арским полем расположились верные Временному правительству части. Командование казанского гарнизона базировалось в бывшем особняке Сандецкого (сейчас музей изобразительных искусств на улице Карла Маркса). 25 октября члены командования были арестованы.

Алафузовский театр

В здании был организован штаб красной гвардии. В него входили рабочие Алафузовской фабрики, установившие рабочий контроль над предприятием. На территории казанского Заречья красногвардейцы и солдаты вели бои с юнкерами казанского гарнизона.

Казанский Кремль

Здесь находились юнкерские казармы. 25 октября юнкера держали оборону в Казанском кремле, который находился под артиллерийским обстрелом. К утру 26 октября, после известия о падении Временного Правительства, они сложили оружие. Революционные войска вошли в Кремль. Власть перешла к Казанскому Совету рабочих и солдатских депутатов.