Подробности крушения вертолета под Казанью: вертолет направлялся, чтобы забрать отдыхающих

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Появились подробности крушения вертолета под Казанью. Как сообщает ГУ МЧС Росси по РТ, вертолет Bell-407 направлялся в Самару.

В результате крушения погиб 43-летний пилот. Его тело с помощью специального гидравлического инструмента огнеборцы извлекли из разбитого летательного аппарата.

Как сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России, вертолет совершал полет из Казани в город-курорт Свияжские холмы с целью забрать отдыхающих. В результате происшествия командир воздушного судна погиб, на борту вертолета он находился один.

- На место происшествия выехали следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКРФ. Организована доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Напомним, авария произошла сегодня утром около садового товарищества «Красный пахарь». На данный момент устанавливаются причины аварии.