В РТ лихач едва не спровоцировал крушение поезда, в котором могли пострадать десятки людей

В Татарстане неизвестный водитель на "Ладе Гранте" пробил шлагбаум перед приближающимся поездом. Лишь по счастливой случайности удалось избежать трагедии, которая повлекла бы десятки погибших, сообщает портал Kznlive.

Инцидент произошел еще 3 ноября, но известно о нем стало только сейчас. Как выяснили следователи, на перегоне "Письмянка - Ватан", неподалеку от Набережных Челнов, лихач проигнорировал запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезда.

Вместо того, чтобы остановиться, он ударил по газам и, сбив шлагбаум, проскочил прямо перед приближающимся поездом.

Полицейские уже установили владельца автомобиля, в ближайшее время его задержат для дачи показаний.