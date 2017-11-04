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В РТ лихач едва не спровоцировал крушение поезда, в котором могли пострадать десятки людей

В РТ лихач едва не спровоцировал крушение поезда, в котором могли пострадать десятки людей
16+
Фото: wikipedia.org

В Татарстане неизвестный водитель на "Ладе Гранте" пробил шлагбаум перед приближающимся поездом. Лишь по счастливой случайности удалось избежать трагедии, которая повлекла бы десятки погибших, сообщает портал Kznlive.

Инцидент произошел еще 3 ноября, но известно о нем стало только сейчас. Как выяснили следователи, на перегоне "Письмянка - Ватан", неподалеку от Набережных Челнов, лихач проигнорировал запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезда.

Вместо того, чтобы остановиться, он ударил по газам и, сбив шлагбаум, проскочил прямо перед приближающимся поездом.

Полицейские уже установили владельца автомобиля, в ближайшее время его задержат для дачи показаний.

Рамиль Бикмуллин, 05.11.2017, 10:03
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Крым Наш05 ноября 2017, 10:22
Сначала неизвестный,потом -установили личность....вы уж определитесь..
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 ноября 2017, 10:26
Почему ещё не задержали, бездельники?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 ноября 2017, 10:28
"На железнодорожном переезда". Где же, наконец, ваши корректоры?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин05 ноября 2017, 10:29
А почему автор считает, что погибших было бы десятки? А почему не сотни? А может погибших вообще не было, кроме водителя авто? А может бы и водитель авто не погиб. А может автору хватит палец сосать и идти работать?
1
4
Согласны с автором?
Крым Наш05 ноября 2017, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
"На железнодорожном переезда". Где же, наконец, ваши корректоры?
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Издержки обучения татарского языка
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 ноября 2017, 10:42
Он не лихач,это был пьяный мудак. Адекватный трезвый на такое не пойдет.
0
0
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Димас люблю пивас05 ноября 2017, 10:47
Ребята хватит доебываtcя до автора! Как могут так и пишут! Люблю проказан:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин05 ноября 2017, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
Ребята хватит доебываtcя до автора! Как могут так и пишут! Люблю проказан:-D
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Ну ты развеселил ))) Как могут ))) Сразу вспоминается наш замечательный фильм "Джентльмены удачи". Цитата: «Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей».
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Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 368
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Голосов: 600
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