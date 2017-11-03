В Казани состоялся старт продаж iPhone X, на который никто не пришел

В столице Татарстана очереди за юбилейным iPhone не было

3 ноября во всем мире состоялся старт продаж смартфона iPhone X. В Москве перед магазином re:Store за несколько дней до открытия выстроились в очередь сотни человек. А вот в Казани начало продаж юбилейного «яблочного» девайса ажиотажа не вызвало. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

В магазинах сотовой связи в торговых центрах столицы Татарстана толп покупателей не наблюдалось. По словам продавца магазина «Евросеть», по четыре iPhone X завезли почти во все мобильные ритейлеры в Казани. На прилавках магазинов красовались новинки, но очереди из желающих приобрести их не было.

Стоит отметить, что ажиотаж на iPhone X все же был в день старта предзаказов на смартфон 27 октября. В компании «М.Видео» рассказали, что в этот день спрос на iPhone X превысил спрос на iPhone 7 и iPhone 8 более чем в 10 раз.

Напомним, что Apple презентовала юбилейный iPhone в сентябре 2017 года. По официальным данным компании, цены на данную модель в России варьируются от 79 990 до 91 990 рублей.