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Константин Хабенский: «Татарстан бурлит и жаждет новых идей»

Константин Хабенский: «Татарстан бурлит и жаждет новых идей»
16+
Константин Хабенский открыл в Казани собственную арт-резиденцию

3 ноября в Казани открывается творческая резиденция Константина Хабенского — «Артхаб». По словам создателей проекта, «Артхаб» — это площадка для талантливых и креативных людей, у которых есть идеи в сфере театра, кино и оригинального жанра. Опытные эксперты будут помогать молодым людям прорабатывать и реализовывать свои идеи. Резидентом «Артхаба» может стать любой человек независимо от возраста и пола, главное пройти конкурсный отбор и заинтересовать членов жюри. 

Константин Хабенский на пресс-конференции, посвященной открытию студии, ответил на вопросы журналистов.

Какова цель создания резиденции «Артхаб»?

- Мы хотим собрать команду интересных на наш взгляд людей, чтобы делать и создавать что-то новое и масштабное. Мы предлагаем себя и наши возможности людям, которые хотят творчески реализовываться и у которых есть необычные идеи.

Почему именно Казань?

- Татарстан постоянно бурлит и жаждет новых идей. Казань — это прекрасная экспериментальная площадка для творчества. Здесь мы открывали первую в России студию творческого развития для школьников, опыт которой мы потом применили еще в 10 городах. Восьмилетний путь студии был непрост, но я могу точно сказать, что многие ее ученики сейчас представляют собой самостоятельную творческую единицу. Надеюсь, что через несколько лет тоже самое можно будет сказать и про резидентов «Артхаб».

Как часто будете приезжать в Казань?

- Как только будут интересные идеи и люди, я буду здесь.

Чем для вас является этот проект?

- Мне нравится работать с интересными людьми. Вообще, мне интересно все, чего я не умею, все, что меня заставляет волноваться. Я не знаю как нужно делать, но я точно знаю, как не надо. Для меня резиденция — это момент внутреннего роста. Я тоже хочу развиваться, придумsdать что-то новое, заряжаться энергией от других людей.

Резиденция «Артхаб» располагается в старинном здании по адресу Лобачевского, 11. Прием заявок на резидентство начинается уже сегодня. 

Виктория Абдуллина, 03.11.2017, 18:00
Тэги: Шоу-бизнес, Необычное в городе
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Комментарии

Горожанин03 ноября 2017, 17:59
Да уж, чувак не догоняет местный менталитет. Костя! Тут тебе не Москвабад! Тут ничего не бурлит. Если конечно, где нибудь не прорвёт.
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1303 ноября 2017, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Да уж, чувак не догоняет местный менталитет. Костя! Тут тебе не Москвабад! Тут ничего не бурлит. Если конечно, где нибудь не прорвёт.
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ты не понял. он про искусство имеет ввиду!! ему нах национализм и экстремизм развивающийся в татарстане не нужен.
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1303 ноября 2017, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Да уж, чувак не догоняет местный менталитет. Костя! Тут тебе не Москвабад! Тут ничего не бурлит. Если конечно, где нибудь не прорвёт.
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мне лично нравиться Хабенский. не показушный . простой.
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