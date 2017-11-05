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Блоги ProKazan.ru: как улететь в США по программе Work and Travel

Блоги ProKazan.ru: как улететь в США по программе Work and Travel
16+
Фото: Евгения Тюрина
В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале

Сегодня главная по рубрике «Блоги» - внештатный корреспондент портала ProKazan.ru Евгения Тюрина

Почему бы и нет? Задала я себе вопрос, когда впервые услышала про возможность съездить в Америку на целое лето. Кто не знает, Work&Travel – это самая популярная программа международного студенческого обмена, которая дает студентам со всего мира работать и путешествовать на территории Соединенных Штатов Америки. Как подразумевает название программы, сначала студент обязан 3 месяца отработать в сфере обслуживания, а после рабочего периода может отправиться в путешествие, которое должно длиться не дольше 30 дней. Но для того, чтобы попасть в страну грез, необходимо пройти длинный путь оформления огромного списка документов и моральной подготовки к поездке.

Стоит сначала отметить, что один из минусов программы – это ее цена, ведь не каждый может сразу же потратить около 1300 долларов (не включая визовый сбор и авиабилеты).

Что нужно, чтобы стать участником программы?

Быть студентом очной формы обучения в возрасте от 18 до 24 лет, а также владеть разговорными базовыми знаниями английского языка (Intermadiate Level и выше). Также необходимо предоставить целый перечень документов: загранпаспорт, который должен действовать как минимум полгода с момента окончания поездки); справка из университета, подтверждающая, что вы обучаетесь в аккредитованном учебном заведении; заполнить анкету, подтверждающую ваше согласие на участие в программе и предоставить свое резюме. 

Полностью оформление всех необходимых документов занимает от 3 до 6 месяцев. Оформить документы самостоятельно практически невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в компанию, которая этим занимается. Стоимость их услуг варьируется от 10 до 15 тысяч рублей, и за эти деньги они полностью курируют участника программы с момента заключения договора до отлета в США. Старайтесь оформиться как можно раньше в сентябре или даже в августе, потому что цена на программу будет ниже и выбора вакансий будет гораздо больше.

Как найти работу в США?

Самый первый и, пожалуй, самый важный этап – это выбор работы и штата, так как от этого полностью зависит ваше лето. Важно помнить, что каждая вакансия подразумевает определенный уровень языка.

Если ваш английский только на уровне приветствия и базовых фраз, то не стоит претендовать на работу, где необходимо много общаться (официант, хостесс, продавец-кассир, работник на пляже или у бассейна и т.д). С английским ниже среднего можно устроиться на работу в отель (хайскипер, хаусмен); в парки аттракционов и аквапарки. Обычно компания предоставляет вам целый перечень предлагаемых работ, где все досконально прописано: требуемый уровень языка, зарплата (минимальная з/п по Америке 7,25$ в час), есть ли чаевые или нет, предоставляется ли жилье и прочее.

После того, как найдено идеально подходящее место работы, которое соответствует всем желанием, назначается собеседование и вот уже на этом этапе впервые придется говорить на английском языке с настоящим американцем. Для удачного завершения собеседования необходим лишь положительный настрой, никакого волнения и, конечно же, английский язык. И если вам все это присуще, вы обязательно услышите в конце «We hire you. Have a great summer in USA» (мы вас нанимаем и хорошего вам лета).

Как получить визу?

Как только подтверждается Job Offer, можно оформлять все оставшиеся документы (DS-2019 – рабочее разрешение) и готовиться к прохождению собеседования в Посольстве, а также оплатить консульский сбор (160$ по курсу ЦБ).

Когда вся бумажная волокита остается позади, вам нужно пройти последний решающий шаг – получение американской визы типа J-1. На самом деле, это настоящая лотерея, потому что даже будучи идеальным студентом с прекрасной репутацией и отличным разговорным английским, вам все равно могут отказать и причину, к сожалению, никто не объяснит.

Самое важное убедить консула, что в штатах вы оставаться не намерены и вам есть, зачем возвращаться на родину. Консул будет задавать самые разные вопросы: «Цель поездки?», «Где учишься?», «Кем работают родители» и т.д. Отказ чаще всего получают студенты последнего курса обучения; те, кто второй или третий раз едет по программе иле те, чей английский не оставляет желать лучшего. Если вы не подходите ни по одному из этих критериев, то через пару дней в вашем загранпаспорте будет красоваться американская виза. Если все эти этапы успешно пройдены, и куплены авиабилеты, то Вам остается паковать чемодан и ждать дня, когда начнется большое американское приключение.

Что дает данная программа?

Являясь участником программы студент имеет право легально работать на территории США в течении 2-4 месяцев. Также, будучи легальным работником студент обязан получить Social Security Card (номер социального страхования), который выдается один раз и на всю жизнь, даже если вы не гражданин Соединенных Штатов.

У вас есть возможность путешествовать по территории США, своими глазами увидеть Статую Свободы, Times Square, гранд Каньон, сыграть в Казино в Лас Вегасе, пройтись по аллее звёзд в Лос-Анджелесе и посетить самые известные мировые достопримечательности Америки.

Уже через пару неделю уровень языка у участников значительно повышается. Языковой барьер и комплекс общения исчезают и появляется уверенность в разговоре с американцами.

Возможность окунуться в Американскую культуру, познакомиться с американским бытом, традициями, принять участия в настоящих американских праздниках и найти друзей со всех концов мира.

И, кончено же, научиться преодолевать трудности и получить неоценимый жизненный опыт, будьте готовы что он может быть извлечён не только из приятных ситуаций. Самое главное чему вы научитесь - это быть самостоятельным и ответственным за все свои поступки.

Сколько можно заработать?

Заработок участников программы составляет от 7,25 до 14 долларов в час. Некоторые студенты работают на 2-х или 3-х работах для того, чтобы заработать как можно больше. Поэтому вы сразу для себя должны решить, какие цели преследуете: большой заработок или развлечения и тусовки. Конкретный итоговый заработок вам никто гарантировать не может, все зависит только от вас: чем больше будете работать, тем больше заработаете.

Но не стоит зацикливаться на деньгах , поэтому хотя бы часть времени отводите отдых и развлечения, возможно другого шанса провести лето в Штатах у вас не будет!

Если же вы все такие решились на участие в программе обязательно настройтесь на нее морально, что вам самому придется разбираться в чужой стране и родителей рядом не будет. Чтобы немного подготовиться к американской речи смотрите фильмы и слушайте аудиокниги на английском языке. Не берите с собой много вещей, так как вы не сможете вернуться обратно без покупок и подарков близким друзьям и родителям. И самое важное не сомневайтесь в правильности вашего выбора, Америка подарит вам непередаваемые эмоции, опыт, новых друзей и воспоминания, которыми вы будете дорожить всю свою жизнь!

ProKazan.ru, 06.11.2017, 14:52
Тэги: Блоги
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Комментарии

Деревянин06 ноября 2017, 15:32
И конЧЕно же, научиться преодолевать...Читать слабо, что пишешь?
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Димон06 ноября 2017, 15:38
У меня у жены сын от первого брака ездил. Очень понравилось. Английский теперь на уровне. Куча впечатлений. Хочет на ПМЖ.
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