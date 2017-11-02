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ФСБ объявила о срыве революции, задержав экстремистов в Казани и других городах России

ФСБ объявила о срыве революции, задержав экстремистов в Казани и других городах России
16+
Фото: wikimedia.org
Были задержаны участники движения "Артподготовка", готовившие на 4-5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских

Сотрудники ФСБ задержали в Казани и других городах России участников движения "Артподготовка", готовивших на 4-5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили "Интерфаксу" в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Все члены ячейки были задержаны, у экстремистов изъяли 15 коктейлей Молотова. В ФСБ отметили, что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность ячеек в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статьям о терроризме, их личности не разглашаются.

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым, как считают в ФСБ, "с целью организации в России революции". Среди других целей организации - отстранение от власти Владимира Путина, подписание мирного договора с Украиной, люстрация в России, отмена "любых налогов" для граждан и малого бизнеса, "запрет деятельности репрессивных спецслужб на территории России".

По данным Idel.Реалии, Советский районный суд Казани 1 ноября удовлетворил ходатайство следствия об аресте сторонника движения "Артподготовка" Олега Деткина. Деткин был задержан 30 октября. Его подозревают в возбуждении ненависти в Интернете. По данным СК, с мая 2015-го по июль 2017 года Олег Деткин создал страницу в социальной сети "ВКонтакте", где размещал фото и публикации "экстремистского содержания, содержащие унизительные характеристики, негативные эмоциональные оценки и установки в адрес представителей различных национальностей, призывая к совершению действий, направленных на возбуждение расовой, национальной и социальной розни".

30 октября в Казани, Альметьевске и Чебоксарах задержали активистов движения "Артподготовка", которое 26 октября Красноярский краевой суд признал экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Н. Вильданов, 03.11.2017, 15:14
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин03 ноября 2017, 15:18
Бл вот сколько же уже посадили, терриков то а все ловят и ловят! Как тараканы!! Тюрм не хватает! Харош вас кормить уже!!! Остепенитесь! Езжайте в свою Сирию Ирак хоть поубивайте др ДР! Чё вам надо! Все равно вы тут ничего не сделаете! Все схвачено!!!!!
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Горожанин03 ноября 2017, 15:21
А был ли факт???
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Горожанин03 ноября 2017, 15:25
Фигассе. Мы тут из за языка спорим, а они аж целую революцию готовят
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Фома неверующий03 ноября 2017, 15:36
Пишут,что изъяли 15 коктейлей Молотова, что хотели поджечь административные здания, тем более странно без оружия нападения на полицейских. А разве руководство ФСБ не знаю, что полицейские носят оружие?, и могут дать жёсткий отпор бандитам?. Сообщение ФСБ как то неубедительное и не вериться, больше смахивает на спектакль на публику, и показуху.
Лучший комментарий
3
22
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Правдоруб03 ноября 2017, 15:41
Больше смахивает на искусственную и показную игру ФСБ.
Только не нормальный или камикадзе может напасть с пустыми руками на вооружённых полицейский ???.
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8
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Гость03 ноября 2017, 15:48
А что плохого в их идеологии: отмена налогов и прекращение репрессий со стороны правоохранительных органов??? Мы все тоже этого хотим. А то уже замучили налогами обирать и в полицейских участках людей пытать.
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не горожанин03 ноября 2017, 15:49
Революция — коренное преобразование в какой-либо области человеческой деятельности. Революция (от позднелат. revolutio — поворот, переворот, превращение, обращение) — радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием.
Революция — Википедия
Автор, О чем твой заголовок? Только и можешь комментарии тереть....ю когда глаза правда режет...
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3
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Горожанинн03 ноября 2017, 16:07
Брехня
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Русский человек03 ноября 2017, 16:11
уважаю Славу Мальцева как человека и мужчину!
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Горожанин03 ноября 2017, 16:11
#протомайдауны
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Горожанин03 ноября 2017, 16:20
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Горожанин03 ноября 2017, 16:23
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3
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Горожанин03 ноября 2017, 16:24
Росгвардия разогнала бунт в психбольнице.Ура наши победили.
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Горожанин03 ноября 2017, 16:25
Терентий Мальцев хотел Путьку 5.11. отодвинуть.
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Горожанин03 ноября 2017, 16:28
это только начало, раньше уже говорилось, что из-за татарского языка могут быть большие проблемы у Кремля. Что и требовалось доказать, пока повезло , а что дальше ?
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Русский человек03 ноября 2017, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
ну.. как бы тебе самому не cocaть..
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Крым Наш03 ноября 2017, 16:40
Я вот смотрю на усилия ребятишек из либерального потока типа Славы Мальцва и ему подобных: Пусть Путин уходит. Если Путин уйдет и придет другой, вас всех повесят господа-кудрявые. Вы почему-то думаете что только Вова вас не любит. Вас все русские ненавидят и вы получите своё. Молитесь на Вову, он ваш гарант
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Горожанин03 ноября 2017, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
Пишут,что изъяли 15 коктейлей Молотова, что хотели поджечь административные здания, тем более странно без оружия нападения на полицейских. А разве руководство ФСБ не знаю, что полицейские носят оружие?, и могут дать жёсткий отпор бандитам?. Сообщение ФСБ как то неубедительное и не вериться, больше смахивает на спектакль на публику, и показуху.
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Начал уже отвечать, но понял, что пишу долбо*бу.
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