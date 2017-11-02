ФСБ объявила о срыве революции, задержав экстремистов в Казани и других городах России

Были задержаны участники движения "Артподготовка", готовившие на 4-5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских

Сотрудники ФСБ задержали в Казани и других городах России участников движения "Артподготовка", готовивших на 4-5 ноября поджоги административных зданий и нападения на полицейских. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили "Интерфаксу" в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Все члены ячейки были задержаны, у экстремистов изъяли 15 коктейлей Молотова. В ФСБ отметили, что во взаимодействии с МВД пресечена деятельность ячеек в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статьям о терроризме, их личности не разглашаются.

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение "Артподготовка" и одноименный интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым, как считают в ФСБ, "с целью организации в России революции". Среди других целей организации - отстранение от власти Владимира Путина, подписание мирного договора с Украиной, люстрация в России, отмена "любых налогов" для граждан и малого бизнеса, "запрет деятельности репрессивных спецслужб на территории России".

По данным Idel.Реалии, Советский районный суд Казани 1 ноября удовлетворил ходатайство следствия об аресте сторонника движения "Артподготовка" Олега Деткина. Деткин был задержан 30 октября. Его подозревают в возбуждении ненависти в Интернете. По данным СК, с мая 2015-го по июль 2017 года Олег Деткин создал страницу в социальной сети "ВКонтакте", где размещал фото и публикации "экстремистского содержания, содержащие унизительные характеристики, негативные эмоциональные оценки и установки в адрес представителей различных национальностей, призывая к совершению действий, направленных на возбуждение расовой, национальной и социальной розни".

30 октября в Казани, Альметьевске и Чебоксарах задержали активистов движения "Артподготовка", которое 26 октября Красноярский краевой суд признал экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.