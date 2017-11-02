В Казани экстренно госпитализировали восемь человек из-за суши с инфекцией

В кафе проведена проверка, было принято решение временно закрыть его

В Казани экстренно госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу 8 человек, которые заболели после употребления суши из кафе "Японка", об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

- 01-02.11.2017 г. зарегистрировано 8 экстренных извещений на случаи заболевания кишечной инфекцией среди посетителей дома суши "Японка" ИП Брындин М.Г. Все заболевшие госпитализированы в ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница", состояние средней тяжести, - сообщили в Управлении.

Специалисты в кафе отобрали сырье, пищевые продукты, готовые блюда, смывы, вода, дезинфекционные средства и материал от сотрудников кафе для лабораторных исследований.

В кафе были обнаружены многочисленные нарушения, связанные с приготовлением, хранением и реализацией пищевой продукции, было принято решение временно запретить его работу.

Отмечается, что в кафе не проводилась проверка с 2013 года в связи с "надзорными канинулами" .