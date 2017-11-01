В Казани попавшим под сокращение учителям татарского языка предложили стать дворниками

В Казани в школе №170 учителю татарского языка, который попадает под сокращение, предложили вакансию дворника, фотография заявления появилась в соцсетях.

Согласно заявлению, должность учителя подлежит сокращению, а единственная вакансия в учебном заведении на данный момент — дворник с окладом в 7,8 тыс. рублей.

По словам директора этой школы Марины Дергуновой, с 7 ноября школа переходит на новый учебный план — второй, согласно которому татарский язык будет преподаваться в рамках предмета "Родной язык" два часа в неделю, при этом в соответствии с законами она была обязана представить все имеющиеся вакансии на сегодня, передает "Бизнес Online".

Накануне сообщалось, что комитет профсоюза разместил образцы уведомлений для директоров школ.