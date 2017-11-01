Наверх
Звуки «из ада» и неприличные рисунки: ProKazan оценил надземные пешеходные переходы Казани
15:20, сегодня5
В Татарстане женщина разбила металлическим предметом голову полицейскому
16:21, сегодня
В Казани наказали последнего из организаторов проституции в "Корстоне"
15:52, сегодня2
Завтра в Казани ожидается небольшой снег
15:25, сегодня1
Это спасет вашу жизнь и имущество: как обезопасить близких с помощью смартфона
В Казани попавшим под сокращение учителям татарского языка предложили стать дворниками
14:50, сегодня37
Реклама
В Татарстане установят новые камеры наблюдения "Автодория"
14:41, сегодня6
Порнозвезда Елена Беркова заявила, что намерена баллотироваться в президенты России
14:36, сегодня32
Запомните эту дату: 10 ноября в эфире ТВ-3 стартует «Чернобыль 2. Зона отчуждения» (16+)
Возле стадиона «Казань Арена» планируют построить вертолетную площадку
13:37, сегодня15
В Казани на АЗС на улице Баруди загорелся автомобиль
13:33, сегодня6
В Набережных Челнах разбилась 29-летняя женщина, упав с высоты
13:00, сегодня4
Недвижимость Казани: что такое электронная регистрация и сложно ли взять ипотеку казанцу
ИнтехБанк потребовал от казанского «АкваГрада» 701 млн рублей‍
12:46, сегодня1
В России впервые разработали школьную программу по китайскому языку
12:11, сегодня21
В Казани водитель на «зебре» сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП
11:19, сегодня9
Премьера на «8 канале» - третий сезон реалити-шоу "ОК UPGRADE" по субботам в 17.40
Опрос: жители России до сих пор путают День народного единства и годовщину революции
11:00, сегодня11
Пропавших месяц назад девочек из Челнов нашли в прикамской деревне
10:34, сегодня8
В Татарстане школьница на перемене получила перелом позвоночника
10:30, сегодня10
В России любят мечтать, выяснили социологи
В Нижнекамске парень покончил с собой в знак протеста против пыток на допросе в УВД
09:44, сегодня63
Стал известен слоган жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года
09:14, сегодня5
Татарстан намерен потратить 23 млн рублей на поиск площадок под ветроэлектростанции
08:49, сегодня24
Big Russian Boss теперь на ТНТ4
В Казани задержана начальник отдела судебных приставов Жанна Алпарова
08:22, сегодня13
В Казани на две недели закроют движение по улице Астрономическая
08:00, сегодня
Сегодня в Казани ожидается снег и 1 градус тепла
06:16, сегодня
L’One и Варвара Визбор побывали во вселенной сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения»
В Татарстане частично запретили продавать глицерин
20:04, 01.11.201721
Анонимно в Казани: о спасении собак и парнях, которые изменяют, находясь в армии
20:00, 01.11.201741
Клиенты «Татфондбанка» и «Интехбанка» провели пикеты в Москве
19:36, 01.11.20175
Советские рубли снова в ходу
Казанцы устроили давку за бесплатные носки и диски с песнями Жириновского
19:22, 01.11.201741
МВД РТ о скандале с депутатом: сотрудник ГИБДД действовал в соответствии с законом
17:44, 01.11.201746
Обзор тендеров: в РТ начнут "сбивать" квадрокоптеры, а на Иннополис потратят еще 97 млн
17:40, 01.11.201717
Готовь сани летом: 4 ресторана на Набережной для новогодних корпоративов
В Татарстане при родах скончался младенец
16:59, 01.11.201730
«Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернета
16:58, 01.11.2017
Стартовал VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!»
16:53, 01.11.2017
Завтра в Казани ожидается мокрый снег и +1 градус
16:29, 01.11.20171
В России вступил в силу закон о блокировке анонимайзеров и VPN
16:22, 01.11.201715
Между Казанью и Минском может появиться прямое авиасообщение
16:01, 01.11.201713
В Казани троллейбус вылетел на газон из-за девушки на Mercedes, заметившей магазин
15:51, 01.11.201748
7 очень дорогих квартир в Казани, которые вы вряд ли сможете себе позволить
15:30, 01.11.201769
СМИ: в Кирове сотрудники ГИБДД незаконно зарегистрировали 300 "Камазов" из Татарстана
14:58, 01.11.201711
Спецфонд РТ начал прием заявлений на выплаты пострадавшим клиентам-юрлицам Татфондбанка
14:53, 01.11.2017
Кандидат в президенты из Казани об «обнаженке» на ТВ: «Не понимаю, о чем идет речь»
14:43, 01.11.201743
СМИ: на Mercedes депутата Госдумы, который остановил "лейтенантик", было 45 нарушений
14:16, 01.11.201767
«Будет интересно»: предвыборную кампанию Собчак в соцсетях возглавил уроженец Казани
14:15, 01.11.201711
Претендентке на пост президента России из Казани припомнили обнаженку в 90-х
13:19, 01.11.201738
Политолог Станислав Белковский: следующим президентом после Собчак будет Наталия Фишман
13:15, 01.11.201726
«Путин наш- Россия наша»: житель Набережных Челнов сочинил песню про Путина
12:22, 01.11.201731
В Турции предложили отменить «все включено»‍ для туристов
11:46, 01.11.201718
Школа Московской области получила имя Героя России, который предотвратил теракт в Казани
11:39, 01.11.201715
В Казани на улице Пушкина женщина на Audi насмерть сбила пенсионера: ГИБДД ищет очевидцев
11:30, 01.11.201713
Правительство России подготовило проект нового порохового завода вместо казанского
11:18, 01.11.201716
Метшин в Нижнекамске хочет создать школу без отстающих учеников
10:59, 01.11.201712
СМИ: в Зеленодольске Исполком требует с цыганской общины 1,5 млн рублей за снос их домов
10:51, 01.11.201716
Названы отечественные авто, которые "оторвут с руками" на вторичном рынке
10:35, 01.11.201716
В Госдуме прокомментировали слова депутата от Татарстана про "маленького лейтенантика"
10:30, 01.11.201757
Виталий Мутко: «Казань полностью готова к чемпионату мира 2018 года»
10:01, 01.11.201710
В Татарстане готовятся к сокращению нагрузки и увольнениям учителей татарского языка
09:35, 01.11.201749
Федеральные власти выделили Татарстану земли для решения проблем обманутых дольщиков
09:03, 01.11.201711
Пaрк "Рoссия - мoя истoрия": устроить Куликовскую битву и проголосовать за возврат СССР
08:59, 01.11.20174
В Казани мужчина задушил тросом коллегу, который без спроса пришел к нему домой
08:35, 01.11.201712
К Новому году в Татарстане построят 11 новых лыжных баз
08:15, 01.11.20178
Афиша громких событий: в Казани выступят Стас Михайлов, Лобода и Скриптонит
08:00, 01.11.2017
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани попавшим под сокращение учителям татарского языка предложили стать дворниками

В Казани попавшим под сокращение учителям татарского языка предложили стать дворниками
16+

В Казани в школе №170 учителю татарского языка, который попадает под сокращение, предложили вакансию дворника, фотография заявления появилась в соцсетях.

Согласно заявлению, должность учителя подлежит сокращению, а единственная вакансия в учебном заведении на данный момент — дворник с окладом в 7,8 тыс. рублей.

По словам директора этой школы Марины Дергуновой, с 7 ноября школа переходит на новый учебный план — второй, согласно которому татарский язык будет преподаваться в рамках предмета "Родной язык" два часа в неделю, при этом в соответствии с законами она была обязана представить все имеющиеся вакансии на сегодня, передает "Бизнес Online".

Накануне сообщалось, что комитет профсоюза разместил образцы уведомлений для директоров школ.

Н. Вильданов, 02.11.2017, 14:50
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин02 ноября 2017, 14:56
Пусть создадут партию -''Партия угнетённых учителей Татарстана ''кого нибудь кандидатом в президенты, а то какое то бл...ство, во главе с Берковой, а не выборы президента. А учителя, это наше всё!
6
12
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 14:58
Конечно, правильно, откуда пришли, пусть туда и возвращаются...
16
26
Согласны с автором?
Герцог02 ноября 2017, 15:07
Да лучше дворником спокойно рабгтать
5
10
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:14
И кто после этого "министр образования РТ", который обещал никого на улице не оставить??? ТРЕПЛО И ШАЛОБОЛ !!! Сволочи издеваются над людьми, сам иди дворы мети, двух слов не может связать!
5
31
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:17
Учителя татарского языка в сложившейся ситуации должны винить руководство РТ, которое на протяжении 25 лет "готовило" специалистов, которые оказались на улице.
Лучший комментарий
2
59
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:19
Просто исполнение ТК РФ. При сокращении штатной единицы работодатель обязан уведомить сотрудника обо ВСЕХ имеющихся вакансиях, в т.ч. и дворника и уборщика. Если работник не согласен то его увольняют с выплатой выходного пособия. Это еще такой более менее человеческий подход.
Бывает что вообще тебе просто режут ставку до 0.1-0.2 и ты вынужден будешь уволится по соб ственному без выходного пособия.
1
27
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Просто исполнение ТК РФ. При сокращении штатной единицы работодатель обязан уведомить сотрудника обо ВСЕХ имеющихся вакансиях, в т.ч. и дворника и уборщика. Если работник не согласен то его увольняют с выплатой выходного пособия. Это еще такой более менее человеческий подход.
Бывает что вообще тебе просто режут ставку до 0.1-0.2 и ты вынужден будешь уволится по соб ственному без выходного пособия.
Развернуть
да? Правда?
при сокращениях обязаны предложить РАВНОЦЕННЫЕ должности!
15
6
Согласны с автором?
12802 ноября 2017, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
Учителя татарского языка в сложившейся ситуации должны винить руководство РТ, которое на протяжении 25 лет "готовило" специалистов, которые оказались на улице.
Развернуть
Капитализьм, батенька. Вы сами выбираете кем быть и если ваша профессия станет невостребованной никто в этом не виноват.
1
21
Согласны с автором?
Ильдар02 ноября 2017, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
да? Правда?
при сокращениях обязаны предложить РАВНОЦЕННЫЕ должности!
Развернуть
а как тогда вообще сокращать предлагается, если в организации обязаны быть равноценные должности? нет, поймите, мне самому не нравится когда людей на улицу выкидывают. Но надо ведь жить в реальности, а не в мире розовых единорогов. Вот вы например организация. И что, единожды наняв работника, вы с ним обручены до конца жизни? несмотря на то что вакансия, на которую его брали более не существует? Бред ведь
2
13
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
Просто исполнение ТК РФ. При сокращении штатной единицы работодатель обязан уведомить сотрудника обо ВСЕХ имеющихся вакансиях, в т.ч. и дворника и уборщика. Если работник не согласен то его увольняют с выплатой выходного пособия. Это еще такой более менее человеческий подход.
Бывает что вообще тебе просто режут ставку до 0.1-0.2 и ты вынужден будешь уволится по соб ственному без выходного пособия.
Развернуть
"Это еще такой более менее человеческий подход."? Вы уверены? А вам, не кажется, что это просто издевательство над человеком?
Вакансии предоставляются согласно квалификации сокращаемого!
8
4
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин02 ноября 2017, 15:29
а то что несколько тысяч людей остались на улице благодаря татарстанскому банкиру это ничего? или тоже русские виноваты? хватит уже новости на эту тему из пальца высасывать!!! и то, что одному учителю якобы предложили а вы это прочитали в СОЦСЕТИ!!!!! не дает вам право писать заголовки во множественном числе
2
21
Согласны с автором?
Артур02 ноября 2017, 15:30
Тут хоть дворником предлагают пойти... мою маму хотят без выходного пособия уволить.... директор махинатор....
3
10
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин02 ноября 2017, 15:31
Учителя, которых сокращают, могут создать образовательный центр по изучению татарского языка, где по-желанию дополнительно смогут заниматься все желающие изучать татарский язык, традиции, историю края, обычаи.
А также можно развивать в данной тематике направление для туристов.
3
12
Согласны с автором?
12802 ноября 2017, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
А что "запомним" по-татарски так и будет? :-D
3
1
Согласны с автором?
12802 ноября 2017, 15:33
В ответ на комментарий пользователя
Учителя, которых сокращают, могут создать образовательный центр по изучению татарского языка, где по-желанию дополнительно смогут заниматься все желающие изучать татарский язык, традиции, историю края, обычаи.
А также можно развивать в данной тематике направление для туристов.
Развернуть
Что за бред? А за помещение кто платить будет? Пушкин?
2
4
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:38
А мне так приятно смотреть на все это, наконец-то о Русских заботятся...
8
12
Согласны с автором?
Форвард02 ноября 2017, 15:47
Написали то "В Казани попавшим под сокращение учителям татарского языка предложили стать дворниками", как будто всем учителям. По одной такой школе не судят. Пускай в другую школу обратится, даже на вакансию учителя начальных классов.
1
10
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Об этом урысы скромно умалчивают! Ну что же скоро и директору этой школы предложат должность уборщицы! Это я вам обещаю!
Развернуть
Тебя, упырь даже дворником работать не возьмут. Кроме срача в интернете ничего делать не можешь. Ущербный.
1
12
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:49
А как военнослужащих сокращали, целыми дивизиями ? Настоящих защитников отечества?
2
8
Согласны с автором?
12802 ноября 2017, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
А как военнослужащих сокращали, целыми дивизиями ? Настоящих защитников отечества?
Развернуть
Тут на Камазе 3 тысячи сократить хотят. Всем пофиг
1
11
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
И кто после этого "министр образования РТ", который обещал никого на улице не оставить??? ТРЕПЛО И ШАЛОБОЛ !!! Сволочи издеваются над людьми, сам иди дворы мети, двух слов не может связать!
Развернуть
Он просто родственник! Можно позавидовать, что и таких не бросают.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:58
В ответ на комментарий пользователя
Он просто родственник! Можно позавидовать, что и таких не бросают.
Развернуть
а чей именно родственник?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 15:59
Начал п о н и м а т ь,так такового изучения на родном то ли дети лишены,то ли иностранцы в нло поселились,..или там все так сказать не татары,это не ущемление это уже претеснение и прав детей выходит,а где представитель по правам человека республики?зачем спорить это работа представителя по правам детей и ..короче амбудсмена республики.мухаметзянов икрам.
8
0
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 16:05
В ответ на комментарий пользователя
Просто исполнение ТК РФ. При сокращении штатной единицы работодатель обязан уведомить сотрудника обо ВСЕХ имеющихся вакансиях, в т.ч. и дворника и уборщика. Если работник не согласен то его увольняют с выплатой выходного пособия. Это еще такой более менее человеческий подход.
Бывает что вообще тебе просто режут ставку до 0.1-0.2 и ты вынужден будешь уволится по соб ственному без выходного пособия.
Развернуть
по ТК РФ если сокращают должность дворника,то должны предложить допустим свободную вакансию учителя ???
1
2
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Именно шулай! Короче в республике начнутся проблемы на национальной почве! Эпоха мирного сосуществования двух наций закончилась!
Развернуть
Ты дурак?! Тебе мирно если не живется и хочется адреналинчика выйди на улицу и оскорби там кого нибудь.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Именно шулай! Короче в республике начнутся проблемы на национальной почве! Эпоха мирного сосуществования двух наций закончилась!
Развернуть
Давно уже одна нация русскомонгольская :-D
3
2
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Начал п о н и м а т ь,так такового изучения на родном то ли дети лишены,то ли иностранцы в нло поселились,..или там все так сказать не татары,это не ущемление это уже претеснение и прав детей выходит,а где представитель по правам человека республики?зачем спорить это работа представителя по правам детей и ..короче амбудсмена республики.мухаметзянов икрам.
Развернуть
О каком ущемлении идет речь?! Ущемление это заставлять учить то что понадобится вряд ли! Дети будут жить в России и для работы им будет необходим русский да английский язык!!! Итак дети нагружены выше крыши!
0
5
Согласны с автором?
гость02 ноября 2017, 16:12
а каково было учителям "русского языка" и учителям "начальных классов", когда у них часы забирали, чтобы увеличить количество часов "татарского". тоже было плохо, тоже тяжело и им никто не предлагал варианта сокращения, а просто ставили в такое положение, что хочешь не хочешь , а сам уволишься и без выходного пособия. вы бы для большей информированности поинтересовались у учителей, которые проработали более 25-и лет, как это было! знаю и говорю не на пустом месте, супруга работает завучем в школе, стаж 29 лет.
0
11
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
да? Правда?
при сокращениях обязаны предложить РАВНОЦЕННЫЕ должности!
Развернуть
им все правильно предложили
1
7
Согласны с автором?
УЧЕНИК ставший НИКТО02 ноября 2017, 16:12
Пусть идут= ничего страшного! как своим некоторым ученикам пророчили стать никем.:-D
терь сами оказались никем:-D
0
9
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Написали то "В Казани попавшим под сокращение учителям татарского языка предложили стать дворниками", как будто всем учителям. По одной такой школе не судят. Пускай в другую школу обратится, даже на вакансию учителя начальных классов.
Развернуть
Не очень-то хочется быть учителем начальных классов.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
А мне так приятно смотреть на все это, наконец-то о Русских заботятся...
Развернуть
Ну да, тебя бы в Узбекистан в конец 80 -х, ты бы так сладко не пел. Да и сейчас тоже.:-D
0
0
Согласны с автором?
12802 ноября 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
по ТК РФ если сокращают должность дворника,то должны предложить допустим свободную вакансию учителя ???
Развернуть
В гугле забанили?

ТК РФ Ст. 81
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 16:29
А вообще, в принципе .Кто нибудь, когда нибудь мечтал в детстве или юнности, стать учителем татарского языка? Мне кажется , учителями стать, просто обязывали. Перспективы нет, это очевидно, аксиома.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин02 ноября 2017, 16:29
Их в педагогическом совсем ничему не учили? Если нет, то действительно дворник соответствует такой квалификации.
0
3
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

2 месяца республика обсуждает татарский язык. Пора подводить итоги

До окончания голосования осталось:
Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 183
Голосовать
Голосов: 327
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru