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В Татарстане частично запретили продавать глицерин

В Татарстане частично запретили продавать глицерин
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Фото: архив ProKazan

В Татарстане запретили применять и продавать глицерин – раствор для местного и наружного применения 40 мг, серия 140417, производитель ОАО "Самарамедпром". Об этом сообщили в Росздравнадзоре по РТ.

По данным организации, препарат не соответствует требованиям нормативной документации по показателю качества "Вода".

С целью предотвращения возможного вреда продажа этого лекарства была остановлена до выяснения всех обстоятельств.

Н. Вильданов, 01.11.2017, 20:04
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин01 ноября 2017, 20:29
Лишь бы чего нибудь запретить
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Горожанин01 ноября 2017, 20:32
А зачем он нужен?
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Горожанин01 ноября 2017, 20:32
Продукты фальшивые , лекарства фальшивые , кругом воруют .....Куда, куда происводители катятся , чтобы им Всё возвратились бумерангом !
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Генадий Уваров01 ноября 2017, 20:37
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Горожанин01 ноября 2017, 20:39
Мне запрещали, из нужного в в лечебнопрофилактическом плане, марганцовку (ее рекомендуют для ванн), спирт (там вроде в инструкции многих книг написано пуповину нужно спиртом обрабатывать), кентанов (никогда в жизни не исписывал наркотического опьянения от этого препарата, проще чая на полстакана заварить, будешь как белка в колесе, зато от разрешеных препаратов просто плыл, я не не наркоман, никогда такого не испытывал, даже от того же кетанов).
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Горожанин01 ноября 2017, 20:44
Глицерин мне никогда в жизни нужен не был, даже не знал, что его в аптеке продают. Наверно придумали, что можно сделать нитроглицерин, я кино про это смотрел, думаю, если нужно, то отправят с полной цистерной.
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Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 114
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Голосов: 249
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