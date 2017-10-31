В Татарстане частично запретили продавать глицерин

В Татарстане запретили применять и продавать глицерин – раствор для местного и наружного применения 40 мг, серия 140417, производитель ОАО "Самарамедпром". Об этом сообщили в Росздравнадзоре по РТ.

По данным организации, препарат не соответствует требованиям нормативной документации по показателю качества "Вода".

С целью предотвращения возможного вреда продажа этого лекарства была остановлена до выяснения всех обстоятельств.