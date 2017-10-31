Обзор тендеров: в РТ начнут «сбивать» квадрокоптеры, а на Иннополис потратят еще 97 млн

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

В Казани начнут "сбивать" беспилотники?

Государственное бюджетное учреждение "Безопасность дорожного движения" закупит системы обнаружения, идентификации и блокирования коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Речь идет о системе, которая будет способна обнаружить летящий квадрокоптер на расстоянии 1,5 километров, идентифицировать его и передать сигнал тревоги на пульт оператора, после чего активировать модуль радио-электронного подавления.

На эти цели планируют потратить 6 млн рублей из бюджета республики.

Еще 97 млн на благоустройство Иннополиса

К октябрю 2018 года должны быть выполнены работы по благоустройству территорий рекреационной зоны "Иннополиса" и прилегающей к нему территории в Верхнеуслонском районе. Работы будут проводиться в два этапа. Первый подразумевает устройство облегченного типа дорожной одежды, строительство ливневой канализации и установку уличных фонарей.

Второй этап также включает в себя устройство газонов и прокладку волоконно-оптической линии связи.

На эти цели из бюджета республики выделят еще около 97 млн рублей.

Казань закупит более тысячи урн для мусора

Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани планирует приобрести 1065 урн для мусора, которые установят на улицах города весной 2018 года. Каждая обойдется республиканскому бюджету примерно в 1700 рублей, то есть в общей сложности на них потратят 1,8 миллиона рублей.

Чуть больше - около 3 миллионов рублей - ведомство потратит на капитальный ремонт сквера-мемориала, посвященного памяти железнодорожников, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Он расположен на улице Бирюзовая в Юдино. Здесь также отремонтируют уличные фонари.