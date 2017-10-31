В России вступил в силу закон о блокировке анонимайзеров и VPN

С 1 ноября в России вступили в силу поправки к Федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Изменения обяжут владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ пользователей к сайтам, внесенным в единый реестр Роскомнадзора. Об этом сообщают "Известия".

Таким образом, обойти блокировку будет нельзя. В противном случае владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов сами могут попасть в "черный список", предварительно получив предупреждение, поясняет «Российская газета». Кроме того, операторы поисковых систем должны отключать показ ссылок на заблокированные ресурсы.

Как отмечает "Интерфакс", Роскомнадзор со своей стороны должен будет создать и вести федеральную государственную информационную систему, в которой будет содержаться список запрещенных ресурсов.

Еще одной особенностью поправок является очистка реестра запрещенной информации от дублирующихся записей.

- Специалисты Роскомнадзора предполагают, что в результате проделанной работы Реестр уменьшится в два раза. Ведомство планирует завершить эту работу до конца года, — добавили в ведомстве.