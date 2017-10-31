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Претендентке на пост президента России из Казани припомнили обнаженку в 90-х

Претендентке на пост президента России из Казани припомнили обнаженку в 90-х
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Фото: скриншот видео
Она разделась в телепередаче до трусов

Претендентке на пост президента России из Казани, главе национального родительского комитета Ирине Волынец припомнили обнаженку в 90-х годах.

На телеканале «НТВ» в передаче Николая Фоменко «Империя страсти», которая выходила в 90-х годах, Ирина Волынец (на тот момент была студенткой КГУ) раздевается до трусиков. Видеоролик был опубликован на Youtube.

Напомним, накануне общественница из Казани заявила, что намерена принять участие в праймериз непарламентских партий проекта «Третья сила» от Народной партии. В своей предвыборной программе Волынец намерена делать упор на укрепление социальной политики.

Также о своем намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году объявили журналистки Ксения Собчак, Екатерина Гордон, глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова и телеведущая Анфиса Чехова.

Элина Валеева, 01.11.2017, 13:19
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин01 ноября 2017, 13:32
Ну все кандидатки такие. Вспомните программу Дом-1 и Дом-2 которую вела Собчак. там не только голые но и кекс :)
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Амиран Тиграныч01 ноября 2017, 13:36
это нормально! Я хочу Ирину Волынец!
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Горожанин01 ноября 2017, 13:38
как все хотят пропиариться!
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5
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Дмитрий01 ноября 2017, 13:42
Все веселее и веселее !! Почему только одни шалавы из шоу бизнеса ?? Продажные , безмозглые , легкодумные , лживые и пустые !!!
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Горожанин01 ноября 2017, 13:48
Она в Госдуму избиралась,но не прошла
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Горожанин01 ноября 2017, 13:50
меркель тоже голыми фотками засветилась, и ничего
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Горожанин01 ноября 2017, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
Лучше пр@ститутка у власти чем путька! Она хотя бы открыто будет торговать страной!:-D Буду голосовать за нее!
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Тебя первого и продаст на органы.
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Горожанин01 ноября 2017, 14:02
Да у нас все ,,народные " избранники такие.:-D
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Горожанин01 ноября 2017, 14:04
В ответ на комментарий пользователя
Лучше пр@ститутка у власти чем путька! Она хотя бы открыто будет торговать страной!:-D Буду голосовать за нее!
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какже ты из 404 будешь голосовать? через впн?
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Горожанин01 ноября 2017, 14:05
Нормально. Типичная училка и воспиталка, глава национального родительского комитета.
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Форвард01 ноября 2017, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
Лучше пр@ститутка у власти чем путька! Она хотя бы открыто будет торговать страной!:-D Буду голосовать за нее!
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Твоя логика на уровне "блондинки".
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Горожанин01 ноября 2017, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
Все веселее и веселее !! Почему только одни шалавы из шоу бизнеса ?? Продажные , безмозглые , легкодумные , лживые и пустые !!!
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Что значит почему? Конституцию не читал. Ну иди сам тоже к ним, кто тебе запрещает? Подписи соберешь среди своей бабушки.
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Горожанин01 ноября 2017, 14:14
Вот оно, истинное лицо всяких активистов-моралистов!
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фывап01 ноября 2017, 14:16
В ответ на комментарий пользователя
это нормально! Я хочу Ирину Волынец!
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Не даст она тебе.:-D
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Горожанин01 ноября 2017, 14:16
В ответ на комментарий пользователя
меркель тоже голыми фотками засветилась, и ничего
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Тут смотря кто чего хочет. Вот в америке президент мужчина, и при этом там самые правокачающие женщины. В германии канцлер женщина, но на улицах с их женщинами творят то же, что и в немецком кино.
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Горожанин01 ноября 2017, 14:20
В ответ на комментарий пользователя
это нормально! Я хочу Ирину Волынец!
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Она же мать!!!! Как можно!!!
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Амиран Тиграныч01 ноября 2017, 14:21
В ответ на комментарий пользователя
Не даст она тебе.:-D
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Куда не даст?
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Горожанин01 ноября 2017, 14:31
Голосую за Ирину Волынец!
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Горожанин01 ноября 2017, 14:35
-Максик, скоро ты будешь спать с президентом России. -Ксюш, а ты уверена, что Путин захочет со мной спать?
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Горожанин01 ноября 2017, 14:37
Зовите медведя
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Горожанин01 ноября 2017, 14:42
И что что она 20 лет назад засветилась в обнажёнке? Все кроме ботанов в студенчестве чудили, только не все эти "чудеса" зафиксированы.
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Дмитрий01 ноября 2017, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Что значит почему? Конституцию не читал. Ну иди сам тоже к ним, кто тебе запрещает? Подписи соберешь среди своей бабушки.
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Ну почему вы такой или такая не далекий ?? Причем тут конституция ? Я говорю о личностях а не о том мужчина или женщина это , и вообще все желающие , я говорю почему людей нормальных не находится в нашей большой стране , на пост президента ??
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