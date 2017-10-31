Претендентке на пост президента России из Казани припомнили обнаженку в 90-х

Она разделась в телепередаче до трусов

Претендентке на пост президента России из Казани, главе национального родительского комитета Ирине Волынец припомнили обнаженку в 90-х годах.

На телеканале «НТВ» в передаче Николая Фоменко «Империя страсти», которая выходила в 90-х годах, Ирина Волынец (на тот момент была студенткой КГУ) раздевается до трусиков. Видеоролик был опубликован на Youtube.

Напомним, накануне общественница из Казани заявила, что намерена принять участие в праймериз непарламентских партий проекта «Третья сила» от Народной партии. В своей предвыборной программе Волынец намерена делать упор на укрепление социальной политики.

Также о своем намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году объявили журналистки Ксения Собчак, Екатерина Гордон, глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова и телеведущая Анфиса Чехова.