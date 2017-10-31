К Новому году в Татарстане построят 11 новых лыжных баз

Все работы должны быть завершены к 30 декабря текущего года

К Новому году в Татарстане построят 11 модульных лыжных баз, на строительство которых из бюджета республики выделили 55,7 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило ГУП «Татлизинг». Договор заключен с единственным поставщиком — казанской компанией АО «Спорт Групп».

Сообщается, что модульные лыжные базы появятся в Казани (Горьковское шоссе,24), Набережных Челнах (проспект Чулман, 28), а также в Болгаре, Елабуге, Альметьевске, Кукморе, Агрызе, Мензелинске, Базарных Матаках, Богатых Сабах и в Ютазинском районе.

Отмечается, что стоимость одной лыжной базы составляет более 5 млн рублей. Все работы должны быть завершены к 30 декабря текущего года.

Напомним, о том, что в республике планируют построить лыжные базы ранее сообщал первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдитнов. По его словам, на этих комплексах будут базироваться спортивные школы. Там же планируют проводить уроки физкультуры для общеобразовательных школ, местные соревнования и массовые старты, сдавать нормы ГТО.