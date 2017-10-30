Наверх
«Кишка тонка»: жительница Казани добивается расследования смерти дочери в Калининграде
17:26, сегодня6
В Казани директора каучукового завода оштрафовали за невыплату зарплаты на 26 млн рублей
18:57, сегодня1
Жительница Казани заявила о намерении принять участие в президентских выборах
18:33, сегодня5
В МВД РТ отказались возбуждать уголовное дело из-за сувениров с голыми Шурале и Су Анасы
18:07, сегодня4
Big Russian Boss теперь на ТНТ4
На Черноморском флоте появился корабль «Набережные Челны»
17:39, сегодня2
Реклама
СМИ: в Татарстане завершились проверки по вопросу добровольности изучения татарского языка
17:11, сегодня27
Афиша 31 октября - 6 ноября: открытие кофейни, концерт Зверей и гонка на ездовых собаках
17:03, сегодня
L’One и Варвара Визбор побывали во вселенной сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения»
В России планируют стимулировать спрос на электромобили‍
16:49, сегодня8
Появилось видео момента ДТП на Магистральной, где пострадали 5 человек
16:32, сегодня8
Синоптики: на Татарстан надвигаются метель с порывистым ветром и гололедицей
16:30, сегодня13
Советские рубли снова в ходу
Полиция Казани разыскивает мужчину с пистолетом, который пытался ограбить магазин
15:57, сегодня12
Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке?
15:50, сегодня5
Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам‍
15:15, сегодня6
Готовь сани летом: 4 ресторана на Набережной для новогодних корпоративов
«Ак Барс» в Хабаровске проиграл «Амуру»
15:07, сегодня3
В Нижнекамске осудили женщину, убившую деда, который мешал спать младенцу
14:59, сегодня18
Коктейли с березовым соком и салат из булгура:что пробовать в новом меню Roof Cocktail Bar
14:59, сегодня4
В Росприроднадзоре по РТ назвали предприятия, которые сильнее всего загрязняют Волгу
14:48, сегодня3
Уроженец Казани возглавил администрацию Кирова
14:30, сегодня9
СМИ: в одной из школ Казани 90 процентов родителей за уроки татарского языка
13:59, сегодня59
В Нижнекамске недалеко от пляжа мужчина искал бобров, а нашел скелет
13:58, сегодня10
Жириновский об уроках татарского: это путь к выдавливанию русских из национальных регионов
13:37, сегодня35
В Татарстане скончался 15-летний школьник, которого нашли на улице в состоянии комы
13:27, сегодня3
РЖД обвинили в завышении цен на поезда Казань-Москва
12:32, сегодня11
Бильярд, домкрат и пиво: в Челнах крановщицы снова снялись для эротического календаря
12:05, сегодня20
СМИ сообщили о расколе в штабе Ксении Собчак
11:44, сегодня18
"Крот, свои глаза ты протри": игроки казанского "Зенита" провели первый рэп-баттл
11:34, сегодня3
В Казани появятся еще два новых граффити
11:27, сегодня3
Около "Корстона" сгорела иномарка
11:05, сегодня6
Телеведущая Анфиса Чехова собирается стать кандидатом в президенты России
10:56, сегодня51
В Татарстане мужчина получил 21 год колонии за убийство двух человек
10:46, сегодня5
Путин увеличил штраф за отказ пропустить пешеходов и велосипедистов на "зебре"
10:35, сегодня25
В Татарстане скорый поезд насмерть сбил женщину
10:28, сегодня12
В Татарстане пройдет "коммунистический" автопробег к 100-летию революции‍
09:55, сегодня18
В Казани 3 ноября рассмотрят иск женщины, требующей 1 млн руб за изучение сыном татарского
09:25, сегодня8
Сторонники Навального завалили исполком Казани уведомлениями о проведении митинга
09:09, сегодня30
Сатанизм и духовное пойло: Митрополит Татарстана прокомментировал Хэллоуин
08:57, сегодня69
Фанату "Крылья Советов" на 3 года запретили посещать соревнования из-за матча с "Рубином"
08:42, сегодня1
Ректор КФУ о студентах, спевших на татарском в центре Казани: На них давления нет
08:26, сегодня37
Сегодня в Казани воздух прогреется до +6 градусов
06:16, сегодня1
В Татарстане на этой неделе будут отдыхать три дня подряд
19:42, 30.10.201720
"Рубин" на последних минутах проиграл "Уфе"
19:20, 30.10.201721
Депутат Госдумы от РТ пожаловался на "лейтенантика" из ГИБДД, остановившего его авто
18:59, 30.10.2017123
Казань накануне революции: хлеб по карточкам, "дембель" под запретом и дома-решето
18:55, 30.10.201719
На проспекте Победы водитель с ломом напал на велосипедиста
17:26, 30.10.201729
Главу Минстроя России попросили помочь дольщикам Казани
16:52, 30.10.20173
Яндекс: секс-видео из ночного клуба Нижнего Новгорода попало в топ запросов казанцев
16:40, 30.10.201726
Фигурист из Казани стал призером ТВ-шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды»
16:22, 30.10.2017
Рустам Минниханов ушел в краткосрочный отпуск‍
16:19, 30.10.201728
В Татарстане женщина 5 месяцев хранила в погребе труп убитого ею мужчины
15:57, 30.10.201714
В Камском Устье сожгли два «УАЗа»
15:56, 30.10.20175
Завтра в Казани ожидаются дожди и порывистый ветер
15:25, 30.10.20171
Дмитрий Медведев разрешил использовать на перекрестках дорог шуваловские «вафельницы»
15:05, 30.10.201717
СМИ: в РТ мать, с телом которой двое детей просидели пару дней, была убита сожителем
14:57, 30.10.201712
Видео: как в Казани 13 бездомных кошек обрели дом в канун Хэллоуина
14:39, 30.10.20179
СМИ: студентам, спевшим "Туган тел" в центре Казани, запретили общение в соцсетях
14:37, 30.10.201778
В Кировском районе Казани загорелся дом рядом с воинской частью
13:36, 30.10.20177
В Кукморе на центральной площади деревья посадили прямо в асфальт
13:21, 30.10.20178
Tele2 дает абонентам еще больше
13:02, 30.10.20174
В Казань собирается приехать президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
12:57, 30.10.201736
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани директора каучукового завода оштрафовали за невыплату зарплаты на 26 млн рублей

В Казани директора каучукового завода оштрафовали за невыплату зарплаты на 26 млн рублей
16+
Фото: kzck.ru

Генеральный директор Казанского завода синтетического каучука Алексей Контуров был оштрафован на 20 тысяч рублей за невыплату зарплаты работникам, сообщает прокуратура РТ.

Отмечается, что он задолжал сотрудникам предприятия свыше 26,3 млн рублей.

- 917 сотрудникам предприятия не была выплачена зарплата за июль – август 2017 года, - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что после вмешательства ведомства, долг по оплате труда работникам выплачен в полном объеме.

 

Элина Валеева, 31.10.2017, 18:57
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин31 октября 2017, 18:56
Мало, с него бы половину долга взыскать!
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

2 месяца республика обсуждает татарский язык. Пора подводить итоги

До окончания голосования осталось:
Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 34
Голосовать
Голосов: 84
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru