В Татарстане женщина 5 месяцев хранила в погребе труп убитого ею мужчины

В Ютазинском районе Татарстана в погребе жилого дома было обнаружено тело жителя города Долгопрудного Московской области с признаками насильственной смерти в виде ранения грудной клетки. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Как сообщили в ведомстве, тело было обнаружено 27 октября. По подозрению в совершении преступления задержана 50-летняя женщина — сожительница потерпевшего.

- Они познакомились в Москве, где работали дворниками. А в мае этого года они приехали в Ютазы, - сообщили в Следственном комитете.

В один из дней после распития спиртного с соседями между сожителями произошла ссора, во время которой мужчина порвал на себе футболку и предложил ударить его.

- Подозреваемая ударила его ножом, от чего он скончался на месте, - добавили в ведомстве.

А на следующий день, чтобы скрыть следы преступления, женщина вместе с соседями вырыли яму в заброшенном погребе, зарыли тело и замыли следы крови.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Причастность к совершению преступления женщина признала. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других участников застолья по факту укрывательства преступления.