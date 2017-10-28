В Татарстане в магазине продавали детские куртки со свастикой

В Нижнекамске в крупном торговом центре продавали детские куртки с символом свастики. Об этом сообщает телеканал «НТР».

По словам продавцов магазина, когда они вывешивали товар, они не заметили запрещенной символики.

- Товар заказывают директор магазина и его заместитель. Одежду привозят из Москвы. Как мужчины могли такое проглядеть, они не знают, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за распространение экстремистских символов магазину может грозить штраф до 100 тыс рублей. Куртки пообещали снять с продажи.