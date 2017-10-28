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В Казани обсудят, разрешено ли в исламе использовать криптовалюты

В Казани обсудят, разрешено ли в исламе использовать криптовалюты
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31 октября в в Российском исламском институте пройдет круглый стол на тему «Криптовалюта, блокчейн и исламские финансы». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Организатором мероприятия стал Российский центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) совместно с кафедрой исламской экономики и финансов Российского исламского института. Эксперты в области исламской экономики и финансов, блокчейна и криптовалют обсудят вопрос дозволенности использования криптовалют в исламе.

Ольга Плешкова, 29.10.2017, 13:05
Тэги: Религия, Деньги
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Комментарии

Горожанин29 октября 2017, 13:24
семь раз исламский на три предложения- плешкова бог журналистики
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Горожанин29 октября 2017, 13:30
В РФ - Светском государстве - платежное средство рубль. Любая религия - это догмы без доказательств и используют НЛП для зомбирования населения. Религия - опиум для народа.
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4
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Горожанин29 октября 2017, 13:32
нашли что обсуждать
0
2
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Горожанин29 октября 2017, 13:41
Деньги и власть портят человека. Конечно же нельзя
0
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Димас люблю пивас29 октября 2017, 13:47
А че там обсуждать то? Позвоните пророку Мухамеду по скайпу и спросите! Этим же он вам разрешает пользоваться!
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Горожанин29 октября 2017, 13:54
Так гурии только такими и бирут!
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