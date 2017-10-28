В Казани обсудят, разрешено ли в исламе использовать криптовалюты

31 октября в в Российском исламском институте пройдет круглый стол на тему «Криптовалюта, блокчейн и исламские финансы». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Организатором мероприятия стал Российский центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) совместно с кафедрой исламской экономики и финансов Российского исламского института. Эксперты в области исламской экономики и финансов, блокчейна и криптовалют обсудят вопрос дозволенности использования криптовалют в исламе.