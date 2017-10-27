В Казани новые 200-рублевые банкноты продают за 300 рублей‍

В Казани новые 200-рублевые банкноты с изображением символов Севастополя начали продавать за 300 рублей, объявление появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

Согласно объявлению, которое было размещено 20 октября на Avito, банкноты продает магазин «Мир монет».

Напомним, новые банкноты в 200 и 2000 рублей представили в начале октября, это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. Их массовый ввод начнется в декабре, когда закончат настраивать кассовое оборудование и банкоматы.

На лицевой стороне банкноты 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — Херсонес Таврический. На банкноте 2000 с лицевой стороны изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на обороте — космодром Восточный в Амурской области. При этом на новых банкнотах будет изображен герб России, а не символ Банка России.