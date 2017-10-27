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В Казани новые 200-рублевые банкноты продают за 300 рублей‍

В Казани новые 200-рублевые банкноты продают за 300 рублей‍
16+
Фото: avito.ru

В Казани новые 200-рублевые банкноты с изображением символов Севастополя начали продавать за 300 рублей, объявление появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

Согласно объявлению, которое было размещено 20 октября на Avito, банкноты продает магазин «Мир монет».

Напомним, новые банкноты в 200 и 2000 рублей представили в начале октября, это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. Их массовый ввод начнется в декабре, когда закончат настраивать кассовое оборудование и банкоматы.

На лицевой стороне банкноты 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — Херсонес Таврический. На банкноте 2000 с лицевой стороны изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на обороте — космодром Восточный в Амурской области. При этом на новых банкнотах будет изображен герб России, а не символ Банка России.

Н. Вильданов, 28.10.2017, 11:29
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин28 октября 2017, 11:54
Лох не мамонт :-D
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1
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Горожанин28 октября 2017, 11:55
патамушто на евры похожи? ))))))
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3
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Уху евший28 октября 2017, 11:58
На 200 рублей с Крымом можно купить столько же, сколько можно было на 100 рублей до Крыма — просто половину ты платишь за то, что он твой.))
0
3
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Димас люблю пивас28 октября 2017, 12:03
Выгоднее продавать 2000 за 3000!
0
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