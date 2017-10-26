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Во всех мечетях Татарстана прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах

Во всех мечетях Татарстана прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах
16+
Фото: ProKazan.ru

Проповеди за сохранение изучения татарского языка в школах прошли во всех полутора тысячах мечетей Татарстана в пятницу, говорится в сообщении Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

- Сегодня во всех мечетях Республики Татарстан прошли пятничные проповеди, посвященные теме сохранения родного языка. Имамы с минбаров мечетей обратились со словами наставления о важности изучения родного языка, сохранения и развития национальной культуры с точки зрения исламского мировоззрения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДУМ Татарстана приняло решение запустить учебную программу "Без - татарлар" ("Мы - татары") по изучению татарского языка в мечетях республики. Программа, разработанная преподавателями Российского исламского института, прошла апробацию и успешно зарекомендовала себя в обучении татарскому языку в течение трех месяцев.

Напомним, ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил с открытым обращением о необходимости сохранения татарского языка. "Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите", – заявил муфтий.

Н. Вильданов, 27.10.2017, 19:56
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

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Крым Наш27 октября 2017, 20:21
Заскулили фанатики ,вместо того ,что-бы увеличить изучение иностранных языков ,так что-бы молодежь больше приобщалась к процессам происходящие на планете,больще общалась со сверстниками всего мира,так нет ,так и тянут в своё узкое мракобессие
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Манштейн27 октября 2017, 20:21
Ахахахаххаа)))) Ну если проповеди, тогда я спокоен) А то тут особо возбужденные отделением грозятся от РФ в комментах) А так хоть на проповеди смиренно пар сбросят и пойдут по домам. Кстати. Даже если влажные фантазии этих дефективных азатлыков сбудутся - вы промышленность и уровень жизни Независимого Булгарского Эмирата тоже будете проповедями поднимать?)))
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Манштейн27 октября 2017, 20:23
Предупредите плс когда бузить начнете, я халат имама куплю, это будет самая востребованная и денежная профессия в новом квазигосударстве)
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Манштейн27 октября 2017, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
Слышь ты облика морале ))) вон видео посмотри про вашего брата, языки вы будете учить )))) не смеши мои тапочки, для этого нужен цивилизованный европейское воспитание и склад ума )
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Откуда же ему взяться, когда вместо адекватного подхода и разумного решения ситуации начинают с запыленных полок азатлык доставатьи брсоать его в пикеты и читать проповеди?)))
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Манштейн27 октября 2017, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
Вовсех мечетях надо открыть классы внеурочного изучения реального татарского языка с арабским алфавитом.Все правительство в месте с министром образования,что голдят о языке а то читать и писать не имеют представления.
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С какой радости алфавит арабский?) Я и на кириллице это еле понимаю.
Вы сначала без ошибок на русском писать научитесь в рамках федерации, а потом уже алфавиты себе хоть марсианские берите и изгаляйтесь на СВОИХ, татарских детях.
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Горожанин27 октября 2017, 20:30
Вот в мечетях и учите
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Что за х27 октября 2017, 20:33
Татарский головного мозга?
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15
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Горожанин27 октября 2017, 20:34
О,пора в Татарстане строить большую дурку, для упоротых.
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16
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Манштейн27 октября 2017, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
О,пора в Татарстане строить большую дурку, для упоротых.
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Им и Сеченова хватит, если расходы Миниха подрезать на перелеты по Турциям и ОАЭ и расширить на эти бабки места в стационарах))
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Горожанин27 октября 2017, 20:37
Уважаемые татары,кто конкретно вам запрещает
Говорить,писать,читать,думать,мечтать на татарском языке,имена конкретные назовите.
0
14
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Манштейн27 октября 2017, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемые татары,кто конкретно вам запрещает
Говорить,писать,читать,думать,мечтать на татарском языке,имена конкретные назовите.
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Да никто им не мешает ничего - по лайкам же видно прекрасно, что на сайте 3-4 провокатора из азатлыка сидят и свои 300 рублей саудитских отрабатывают громким газоиспусканием в лужу.
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Горожанин27 октября 2017, 20:51
Печально. У мусульман как что так религию вплетают. Это их до добра не довело, сколько стран уже разрушено, а ума не прибавилось!
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1
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Горожанин27 октября 2017, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемые татары,кто конкретно вам запрещает
Говорить,писать,читать,думать,мечтать на татарском языке,имена конкретные назовите.
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Уважаемый человек, для нас запрет обязательного изучения нашего родного языка является оскорбительным, это мы считаем ущемлением наших гражданских прав. Русский так же как для вас татарский для нас родным языком не является, но так получилось по истории, что мы живем в одном государстве, а в семье что бы она жила счастлива и благополучно принято идти на компромиссы. Изучение русского и татарского на равных и есть этот компромисс. Те, кто раскачивают лодку сегодня, их мотивы ясны, они хотят побольше голосов с стороны националистически и шовинистический настроенных граждан. Однако я глубоко убежден, что данная политика является губительной для России и для всех нас, так как история человечества показала не раз, что ни одно большой государство не смогли удержать силой и подавлением гражданских прав, это всегда будет находить противодействие. И в один момент, если в истории России снова настанет системный кризисный, вместо того что бы мы сплотились вокруг нее, это будет кровоточащей раной, которая нас разделяет. Вот так.
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3
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Белоснежка27 октября 2017, 20:56
Тут каждый найдет себе заработок по душе!

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