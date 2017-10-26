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23 истории о приведениях в Казани: ведьма на озере Кабан и странные явления на улице Фукса

23 истории о приведениях в Казани: ведьма на озере Кабан и странные явления на улице Фукса
16+
Фото: портал ProKazan.ru, google.com
Портал ProKazan.ru публикует список мистических мест Казани и близлежащих населенных пунктов

На следующей неделе, 31 октября, в мире, а с недавних пор и в России, отмечают Хэллоуин, видоизмененный праздник древних кельтов под названием Самайн. 

Согласно Оксфордскому словарю фольклора, Самайн был праздником одновременно для всех народов Британских островов и прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным. В то же время нет никаких доказательств того, что в языческие времена праздник имел какое-либо особое значение, кроме сельскохозяйственного и сезонного. 

Незадолго до Хэллоуина портал ProKazan.ru публикует информацию о том, какие места в городе принято считать мистическими и какие истории связаны с этими местами. Данные были предоставлены региональным отделением "Казань-Космопоиск".

Парк ДК Химиков. Призрак по имени Гальпен

Парк ДК Химиков расположен на бывшем кладбище Кизического монастыря. Говорят, что в парке можно без труда найти старую сосну с дуплом, около которого выжжена буква «Г» – в нем живет некий призрак по имени Гальпен. По ночам он якобы выбирается из дупла и охотится за несовершеннолетними девочками. А после сильного ливня или по весне на тротуар вместе с землей вымываются кости.

Улица Шоссейная. Потусторонняя сущность

Первые дома на ул. Шоссейная были построены на старом кладбище, разрушать которое начали еще во время Великой Отечественной войны. Дров тогда не хватало, и в печках жгли кресты с заброшенных могил. А в 1960-е для строительства «хрущевок» всю округу, включая погост, разровняли бульдозером. Кости, которые в огромном количестве усеяли землю, грузовиками вывозили на мыловаренный завод. В одном из домов подростка Руслана стала по ночам беспокоить потусторонняя сущность. Беса изгнал приглашенный мулла.

Привидение на Арском кладбище

По легенде на одной из аллей Арского кладбища в 20.00 ежедневно появляется призрак маленькой девочки. Существует несколько версий, почему ребенок не может успокоится. Предполагается, что у матери хватило денег только на надгробный камень, а надпись с именем уже не получилось нанести. Или же ребенок был похоронен под чужим именем.

Сад Эрмитаж. Призраки, появляющиеся со стороны оврага

Мрачная репеутация сада Эрмитаж возникла в ХIХ веке. Здесь стояла усадьба дворянина Ворожцова – человека замкнутого, не жаловавшего гостей и имевшего садистские привычки. Своих крепостных он за малейшую провинность самолично засекал до смерти и хоронил без отпевания в саду.

По преданию, такая же участь постигла и сына Ворожцова, когда тот попытался донести властям о преступлениях родителя. Одна дочь злодея умерла молодой, другая сбежала из дома, а жена после его смерти ушла в монастырь. Усадьба же сгорела дотла в 1848 году, и с тех пор время от времени в городе поговаривают о призраках, попадающихся на глаза гуляющим в старинном парке (особенно со стороны оврага). Также призраков видела пожилая женщина, проживавшая на ул. Некрасова в частном доме (его давно снесли).

Озеро Кабан. История о ведьме

Давным-давно в Старо-Татарской слободе жила ведьма, в услужении у которой были кошки. Как-то ночью жители слободы проснулись от пронзительных воплей со стороны озера. Сбежавшись к Кабану, они увидели невероятную картину: ведьма, стоя по колено в воде, по очереди топила кошек. Разгневанная толпа забила дико хохочущую женщину камнями и палками, после чего оставшиеся кошки сами кинулись в озеро и утонули. С тех пор, как гласит молва, здесь каждую зиму тонут люди - мол, когда жертва пытается пересечь замерзший Кабан, кошки процарапывают под ней лед изнутри, мстя за свою хозяйку.

Поворот на аэропорт. Призрак невесты

На повороте на аэропорт возле поселка Столбищи некоторые водители уверяют, что иногда видят здесь отчетливую фигуру девушки в белом. Привидение даже попало на фото, когда молодые люди фотографировали из окна машины окрестные пейзажи. На «том самом» повороте они сделали очередной кадр и обомлели: на затемненном фоне снимка отчетливо проступило изображение призрачной невесты! Местные жители рассказали, что несколько лет назад на этом месте разбился свадебный кортеж. С тех пор и кружит девушка в свадебном одеянии близ места своей гибели.

Александровский пассаж. Дама в красном

Людская молва приписывает призраков Александровскому и Чернояровскому пассажам. Частые возгорания, которые периодически случались здесь вплоть до наших дней, связывают с появлением «дамы в красном» – хозяйки соединявшего пассажи небольшого домика, погибшей при пожаре в начале ХХ века.

Дом Кекина. Приведение неудачливого вора

Имеется свой призрак и в Доме Кекина на улице Галактионова. Неясная фигура мужчины в белом, одетого в кальсоны с болтающимися завязками, иногда пересекает улицу и входит в здание прямо сквозь стену. По одной из версий, это привидение неудачливого вора. Мол, когда-то Кекин обнаружил забравшегося к нему жулика, догнал его на лестнице и забил медным подсвечником насмерть. Опомнившись, домовладелец решил во избежание разбирательств с полицией спрятать тело, замуровав его одном из дымоходов.

Улица Краснокамская. «Чертовщина», мешавшая тушить пожар

Летом 2012 года Казань лишилась одного из своих «домов с приведениями». Уничтоженное огнем строение на Краснокамской улице повидало немало новоселов. По словам соседей, все входившие сюда испытывали непонятный, но очень сильный дискомфорт. Поэтому, едва вселившись, люди начинали подумывать о том, чтобы перебраться в другое место. В конце концов, горожане пришли к выводу, что в здании обосновалась «нечисть». Странное возгорание произошло глубокой ночью, когда в семье все уже давно спали, и причину его установить не удалось. Возможно, сверхъестественным жильцам надоели жильцы, и пожар решил все проблемы разом. К счастью, в огне никто не погиб, люди успели выскочить наружу.

Примечательно, что примчавшиеся пожарные тоже сетовали на «чертовщину», мешавшую тушить пламя: то поднимался раздувающий огонь ветер, то возникали проблемы с подачей воды в брандспойты. В результате нехороший дом выгорел до тла. И все, включая погорельцев, вздохнули с облегчением.

Улица Горького, д. 14. Призрак в образе монаха

Дом №14 по улице Горького раньше был усадьбой известных помещиков Родионовых. Призрак появляется ровно в 17.00, словно по приглашению. Черная фигура, облаченная в подобие монашеской рясы, напоминает ее высочество Смерть, хотя без косы. От аптеки до странного дома где-то метров 50, а поскольку привидение висит над бывшими владениями Родионовых почти минуту, то слишком любопытные провизоры могут рассмотреть его чуть ли не вплотную, не говоря уже о случайных прохожих. На этого выходца с того света можно смотреть как на немое кино. Фантом ничего не просит, не стонет, не пугает и даже не предлагает пойти с собой.

Улица Б. Красная, д. 9. Неполноценный призрак

Большая Красная, 9/6. Здесь скитается неполноценный призрак. Сначала на стене тщательно прорисовывается тень его тела, вслед за ним голова. В доме на этой улице раньше размещалась губернская управа, и ничего сверхъестественного конечно же, в нем не происходило. Лишь однажды газета "Ребус" упомянула, что некий коллежскиЙ асессор Тимашев покончил жизнь самоубийством. По словам коллег, бедолага повесился, не выдержав произвола закона. А 13 июля 1901 года в губернской управе умер молодой сторож Ерофеев при весьма странных обстоятельствах.

Если на работу в ночь заступил пышущий здоровьем крепкий малый, который не то чтобы выпить, даже табаком редко баловался, то утром обнаружили тело поседевшего мужчины с широко раскрытыми, удивленными и одновременно молящими неизвестно о чем глазами. Одна газета написала, якобы сторожу было 50 -55 лет, что никак не вязалось с подлинными тридцатью годами. Врачи быстро установили причину смерти: острый сердечный приступ, вероятно, от испуга. Что настолько могло встревожить парня, если не голова асессора Тимашева?

Дом К. Фукса. Странные явления

Дом К. Фукса (ул. Московская, 58). Это 2-х этажное здание, где в первой половине 19 века жил известный врач и ученый, историк Казани Карл Федорович Фукс. По данным «Казань-Космопоиск», в середине 50-х гг. прошлого века, уборщица находившейся в этом доме библиотеки жаловалась на странные явления, которые там происходили. К примеру, если она оставляла ведро с водой на ночь, то утром обнаруживала его опрокинутым и лужу воды рядом. Свои вещи она находила на другом месте, часто, сами по себе падали книги. Ее рассказам никто не верил, и она уволилась.

Алафузовский дворец. Силуэты двух мужчин

Алафузовский дворец – ныне Татарский театр юного зрителя (ул. Гладилова, 49). Это здание было построено в конце XIX века по проекту архитектора Л.К. Хрщоновича на средства крупного промышленника И.И. Алафузова. Некоторое время здесь быд госпиталь. О том, что в этом театре не все чисто, группа «Казань-Космопоиск» узнала благодаря одному из редакторов передачи «Истории в деталях» (СТС), который в последствии провел съемки вместе с группой внутри этого здания. Как сообщила одна из вахтерш, сидящих у входа в здание, однажды она увидела в районе окна призрачные силуэты двух мужчин. Старинный дух здания чувствуется сразу же при входе в его помещения. Часто возникает ощущение присутствия чего-то постороннего. Стены впитали много энергетики и информации за время их существования.

Улица Астрономическая. Призрак, появившийся во время вечеринки

Ранее, когда в Казани существовал клуб "Четыре комнаты", в объектив камеры попал призрак девушки. На видео видно, что в разгаре очередной вечеринки в клубе появляется загадочный белый силуэт, который какое-то время бродит около ничего не подозревающих отдыхающих. Причем, как говорят сами сотрудники и посетители клуба, никого рядом они не чувствовали и не видели.

Здание бывшей Табачной фабрики. Фигуры в просторных одеяниях

В советское время на месте Богородицкого монастыря находилась Табачная фабрика. Охранники и шоферы, остававшиеся на ночь для того, чтобы развести по домам рабочих с ночной смены, а также ночные чистильщики (те, кто после полуночи вычищают табачную пыль с машин в цехе) вдруг начали отказываться от ночных дежурств. Почему? «Страшно», - коротко отвечали лишенные сентиментальности бывалые мужики. Постепенно выяснилось, что едва наступала ночь, как оставшимся начинали слышаться шаги в пустых коридорах, стуки, вздохи и даже очень тихие напевы. Их не покидало настойчивое ощущение чьего-то незримого присутствия поблизости: «Сидишь, например, в бытовке и точно чувствуешь - ты здесь не один. Кто-то есть рядом! Буквально дышит в затылок. От этого с ума сойти можно...»

Никто не забудет, как один из шоферов посреди ночи с душераздирающим криком выскочил из бытовки и долго потом не мог прийти в себя. Что он видел - не сказал, а только без колючих веточек оберег-травы в это помещение больше не заходил. Есть и такие, кто видел плывшие вдалеке фигуры в просторных одеяниях. И хотя эти «кто-то» были, по словам очевидцев, совершенно безобидными, от страха все равно никуда не денешься, ибо все что непонятно - ужасно. Потому и спать мужчины старались при свете, а схему охраны после этого вообще поменяли.

Дорога из Обсерватории. Женский призрак

Очевидец возвращался на машине по дороге из Обсерватории, на повороте в Юдино недалеко от железнодорожной станции у машины заглох двигатель и со стороны леса появилась фигура женщины, окруженной свечением, которая двигалась вдоль леса и смотрела на машину. После чего исчезла. После этого двигатель машины завёлся без проблем.

Кладбище, Сухая Река. Белая женщина

Рассказывает Нина Савельева:

- Вторая смена на заводе заканчивается поздно. Упросила одного сослуживца довезти до Сухой реки, так как на даче ждали муж и дочь. Вышла из машины на автобусной остановке. На кладбищах вообще темнело. Вдруг вижу: впереди, метрах в пяти стоит женщина в длинном белом одеянии. Думаю, пройду быстро мимо, и ускорила шаг, но расстояние между мной и женщиной не сокращалось. Все было как-то нереально.

"Привидение" преследовало меня до поворота, а за ним я буквально столкнулась с мужем, вышедшим меня встречать. Я долге не могла вымолвить ни слова, только рукой показывала в сторону "белой женщины", но видение уже исчезло". Опрос дачников на Сухой реке показал, что аномальные явления происходят здесь буквально каждый день. Одна из женщин как-то вышла ночью из дома, чтобы набрать воды и вдруг почувствовала сильный удар в спину. И не на шутку испугалась, когда повернувшись увидела... старика с клюкой, одетого в исключительные лохмотья. Подумала: "Бомж, что-ли?" Крикнула сына, старик заковылял прочь. Сын обошел вокруг дома, но старик уже исчез.

Всю ночь вокруг дачи слышались подозрительные шаги. Несколько раз, вооружившись чем попало, семья выбегала из дома, но хозяев дачи встречала лишь ночная тишина. "Женщина в белом" - также постоянный гость в этих местах. Говорят, что сначала она стучит в окно, затем медленно проплывает мимо дома по направлению к калитке и постепенно растворяется в воздухе.

Улица Сабан, кладбище. Блуждающие огоньки

Еще одно кладбище затерялось в Казани в районе улицы Сабан. Город поглотил его, и сейчас оно окружено 10-этажными коробками. Жители этих домов рассказывают, что по ночам с балконов можно наблюдать, как по кладбищу перемещаются... блуждающие огоньки. Кроме того, есть свидетели, что на этом кладбище бегают какие-то необычные животные, в воздухе летают сверкающие шары, а что касается привидений - то к ним в этих местах уже давно привыкли. 

Призрак базы ПВО

Около года назад под Казанью нашли заброшенную базу ПВО, с которой следили за самолетами НАТО. Сейчас на месте бывшей стоянки ракет собирают грибы и встречают призраков. Издали здание спортзала также представляет мрачное зрелище.

Именно здесь, по словам одного из жителей соседней деревни, начинается некая аномальная зона.

- Некое невидимое существо, словно, следит за одинокими путниками и грибниками, - рассказывает мужчина. - Водит их по кругу и в конце концов, они оказываются возле страшных могильных плит, которых здесь и в помине не было.

По его словам, он и сам попадал в подобную "переделку". Большинство людей, столкнувшись с призраком, избегают этого места. Но сам он "как-то привык" и уже воспринимает неведомое существо как должное.

Профсоюзная. Призрак девушки

Здание бывшей гостиницы Дворянского собрания было построено в XVIII веке купцом Дрябловым. В последние годы стоит заброшенным, пострадало от пожаров. По словам казанских сталкеров они ни раз слышали голос девушки в стенах этого дома. Она погибла здесь в одном из пожаров и до сих пор зовет на помощь.

Поселок Теньки. Белая барыня

Очередная таинственная история про "Белую барыню" связана с селом Теньки Камско-Устьинского района РТ. Теньки считаются одним из старейших поселений Казанской губернии, расположенным на берегу Волги недалеко от Казани.

В барском доме ежегодно летом гостила молодежь – многочисленные родственники и знакомые княгини. Естественно, что она не стояла в стороне, развлекалась вместе со всеми и влюбилась пылко, но, увы, безнадежно в одного из молодых гостей. Не видя другого выхода, девушка покончила с собой. Самоубийство считалось самым тяжким грехом, самоубийц не отпевали и не хоронили на общем кладбище. Отец, не желавший ее хоронить на кладбище для самоубийц, захоронил ее под самой террасой барского дома. По одной из версий, он замуровал гроб в цоколе здания.

Вскоре после похорон, у управляющего начались странности. Он приходил в барский дом ночью, поднимался на второй этаж и подолгу ждал, пока придет его дочь. И она приходила. Молодой человек, в которого она была влюблена, якобы тоже ее видел, она задела его своим саваном и через месяц он умер.
Прошли десятилетия, но по рассказам очевидцев, «Белая барыня» продолжает по ночам ходить в комнатах второго этажа. Её, якобы, видят и поныне.

Деревня Ташевка. Белая баба

Случай, который произошел тогда в деревне, вызвал много слухов и разговоров. В 2002 году т/к "Эфир" сняла мистический сюжет о Белой бабе в дер. Ташевка Верхнеуслонского района РТ, который вызвал огромный резонанс среди телезрителей. Люди говорили так: "на нашей улице, между нашими домами ходит Смерть".

Местные жители могли бы принять это за чью-то злую шутку, если бы не одно но: в домах, возле которых останавливалась белая женщина, неожиданно умирали люди. В последние дни в деревне скончались три человека. И было замечено, что в одном случае "женщина с кладбища шла. Вот как Сухорукова умерла, наверное за ней смерть приходила".

Долгая Поляна, музей-заповедник. Призрак барыни

В Долгой Поляне находится усадьба Молоствовых, в которой иногда себя проявляет привидение. Считается, что усадьба сохранилась столько лет прежде всего благодаря стараниям ее хозяйки – Елизаветы Молоствовой – она вложила в усадьбу свою душу в буквальном смысле этого слова. Ее дух присутствует в здании и летает по аллеям парка…

Как сообщается в «Литературной газете» местный старожил дед Яков стал моим первым гидом. Это согбенный тяжестью лет старичок, ему за девяносто: «Мёд со своей пасеки выручает...» Опирается при ходьбе сразу на два батожка. Борода у него белая, пышная. Смотрит с хитрым внимательным прищуром серых глаз. Говорит неспешно тихим скрипучим голосом:

- В этом особняке жила барыня Молоствова, - рассказывает. - Душа её до сих пор является. То белой голубкой прилетает, то призраком бродит по аллеям, а то мелькает тенью в верхних окнах. Бывает, что во время летней грозы свет отключится во всём селе и щелчки раздаются по домам, а из шпиля башни вылетают огненные шары. Однажды! во время страшной грозы на Верхнем пруду вода поднялась столбом высотой до десяти метров, чуть деревню не затопило.

Как сохранилась усадьба? Её, по рассказам местных жителей, будто бы оберегает призрак барыни. Он и поныне по ночам бродит по комнатам особняка.

- Не веришь? - дед испытывающе покосился на меня. - Оставайся на ночь в особняке, увидишь. Её звали Елизавета Владимировна Молоствова. ...1936 год. Её последний июль. Многолетние переживания, которые пришлось перенести после революционных событий, не прошли бесследно.

Источник: google.ru, данные предоставлены РО "Казань-Космопоиск"

ProKazan.ru, 27.10.2017, 16:30
Тэги: Необычное в городе
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Комментарии

Горожанин27 октября 2017, 16:49
Как только этот Икрам все успевает, и ведьмой на кабане прикинуться и странные явления на фуксе устраивать?
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Минздрав предупреждает27 октября 2017, 17:53
да не, ребят! Я работаю в Минздраве РТ, по адресу Горького, 14. В 17:00 у меня заканчивается рабочий день и иногда позволяю себе повисеть в воздухе. помедитировать..
А что они до моего капюшона докопались, так я рэп уважаю. 8-*
И таки да, я иногда предлагаю молоденьким девушкам пойти со мной! Это они зря наврали, что не зову с собою :)
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Горожанин27 октября 2017, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
да не, ребят! Я работаю в Минздраве РТ, по адресу Горького, 14. В 17:00 у меня заканчивается рабочий день и иногда позволяю себе повисеть в воздухе. помедитировать..
А что они до моего капюшона докопались, так я рэп уважаю. 8-*
И таки да, я иногда предлагаю молоденьким девушкам пойти со мной! Это они зря наврали, что не зову с собою :)
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"Позови меня с собой!" :-D
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