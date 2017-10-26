СМИ: у самолета «Аэрофлота» из Челнов в воздухе‍ закончилось топливо

У самолета авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел из аэропорта Бегишево в Москву, топливо кончилось прямо во время полета, об этом сообщили в Telegram-канале Mash, связанном с Life.ru.

По данным СМИ, вчера, 26 октября, во время приближения к Москве приборы в кабине пилотов самолета "Сухой Суперджет 100" показали, что топливо на исходе. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево, однако было принято решение приземлиться в Домодедово. Специально для самолета диспетчерам пришлось освободить полосу и дать ему приоритетную посадку, которая прошла успешно.

Судя по данным на сайте "Аэрофлота", инцидент произошел с рейсом SU 1253, он летел вместо 1 часа 45 минут - 4 часа.