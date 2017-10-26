В Казани задержали участника одиночного пикета в защиту татарского языка

Сегодня, 27 октября, в Казани полиция задержала активиста Батырхана Агзамова. Он участвовал в одиночном пикете (не требует согласование властей) в защиту татарского языка, передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что Агзамов стоял с плакатом на татарском языке около здания Кабинета министров РТ, на котором было написано: «Если завтра мой язык исчезнет, готов сегодня умереть. Президент, защити татарский язык».

- Агзамов находится в отделе полиции «Вишневский». Сейчас на него составляют административный протокол, что он начал акцию раньше семи утра, - сообщил лидер союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин.

Так, по его словам, союз «Азатлык» планирует провести несколько одиночных пикетов в Казани.

- Ситуация очень острая. Даже если татарский язык сохранят, его очень сильно урежут. Мы не согласны с этим, - добавил он.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что на студентов КФУ завели дело о несанкционированном митинге за то, что они спели «Туган тел» около одного из зданий вуза. Однако в прокуратуре Татарстана данную информацию не подтвердили.