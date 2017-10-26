Казанец проехал на велосипеде по столу Ивана Урганта

20-летний житель Казани Ирек Ризаев проехал на велосипеде по столу ведущего шоу «Вечерний Ургант».

Участники сборной России по ВМХ накануне побывали на шоу Ивана Урганта и рассказали ему о своих планах и грядущей Олимпиаде в Токио. Перед тем, как ребята показали различные прыжковые трюки, Ургант отметил, что это будущие олимпийские чемпионы.

Кстати, Ирек Ризаев стал первым в дисциплине «BMX Park» в первенстве России. Именно этот вид спорта впервые будет представлен на летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Напомним, ранее певица из Набережных Челнов Айгель Гайсина спела в шоу «Вечерний Ургант» песню «Татарин». Перед выступлением ведущий шоу Иван Ургант отметил, что клип группы «Аигел» показался создателям передачи одной из самых интересных видеоработ за последнее время.