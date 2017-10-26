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Казанец проехал на велосипеде по столу Ивана Урганта

Казанец проехал на велосипеде по столу Ивана Урганта
16+
Фото: скриншот видео

20-летний житель Казани Ирек Ризаев проехал на велосипеде по столу ведущего шоу «Вечерний Ургант».

Участники сборной России по ВМХ накануне побывали на шоу Ивана Урганта и рассказали ему о своих планах и грядущей Олимпиаде в Токио. Перед тем, как ребята показали различные прыжковые трюки, Ургант отметил, что это будущие олимпийские чемпионы.

Кстати, Ирек Ризаев стал первым в дисциплине «BMX Park» в первенстве России. Именно этот вид спорта впервые будет представлен на летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Напомним, ранее певица из Набережных Челнов Айгель Гайсина спела в шоу «Вечерний Ургант» песню «Татарин». Перед выступлением ведущий шоу Иван Ургант отметил, что клип группы «Аигел» показался создателям передачи одной из самых интересных видеоработ за последнее время.

Люция Кашапова, 27.10.2017, 11:12
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин27 октября 2017, 11:34
УРРРААА!!!! Мы вперде!!! По столу САМОГО Урганта! Да на велисяпеде!
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Горожанин27 октября 2017, 11:52
В ответ на комментарий пользователя
УРРРААА!!!! Мы вперде!!! По столу САМОГО Урганта! Да на велисяпеде!
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По столу же, а не по голове Ивану. Тут, хвалиться нечем. Вот, если бы по голове...
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Горожанин27 октября 2017, 12:01
В ответ на комментарий пользователя
По столу же, а не по голове Ивану. Тут, хвалиться нечем. Вот, если бы по голове...
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Посади свинью за стол, она и ноги на стол.
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