Певица из Челнов спела в шоу «Вечерний Ургант» песню про татарина

Певица из Набережных Челнов Айгель Гайсина спела в шоу «Вечерний Ургант» песню «Татарин».

Перед выступлением ведущий шоу Иван Ургант отметил, что клип группы «Аигел» показался создателям передачи одной из самых интересных видеоработ за последнее время.

- Музыка группы своеобразная и равнодушным никого не оставляет, - сказал Ургант.

Кстати, издание The Village назвало творчество группы «Аигел» «литературным рэпом про тюрьму и волю». Сообщается, что два года назад жениха Айгель Гайсиной посадили на три года в тюрьму за покушение на убийство. Приговор обжаловать не удалось. Название нового альбома группы «1190» указывает на количество дней в тюремном сроке жениха вокалистки.