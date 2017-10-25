В Татарстане выросла добыча нефти

В Татарстане с начала года добыча нефти возросла на 2,3%, производство химических продуктов — на 4,3%, резиновых изделий — на 13,2%, об этом сегодня сообщил генеральный директор компании Рафинат Яруллинн, передает пресс-служба правительства РТ.

При этом базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана за январь — сентябрь увеличили объемы производства на 2,3%. Выручка составила 787 млрд рублей, в консолидированный бюджет республики перечислено 44 млрд рублей.

Основной прирост финансовых показателей, по его словам, обеспечили предприятия топливного сектора в результате роста цен на нефть.