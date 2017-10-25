Татарстан почти в 2 раза снизил расходы на развитие туризма

Татарстан почти в два раза сократил расходы на развитие туризма — с 1 млрд до 617 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства РТ.

При этом, как следует из документа, объем финансирования программы увеличился — с 1,8 млрд до 2 млрд рублей. Так, в текущем году на развитие туризма планируют потратить 214,7 млн рублей, в 2018 году — 106,2 млн рублей, в 2019 и 2020 годах — по 46 млн рублей.

Из федерального бюджета будет выделено 197,2 млн рублей (41,8 млн рублей — 2017 год, 155,4 млн рублей — 2018-й).

Отмечается, что объемы финансирования программы носят прогнозных характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета. Кроме того, в рамках программы планируется увеличить рост внутренних и въездных турпотоков.