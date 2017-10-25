В Казани кофейни решили принимать к оплате криптовалюты

В Казани в сети кофеен Coffee Like решили к оплате принимать криптовалюты — биткоины и эфиры, пишет «Бизнес Онлайн».

По словам сотрудницы кофейни, для них в скором времени проведут обучение и оплата будет приниматься криптовалютой.

Однако, когда именно появится такая возможность, не уточняется.

Напомним, в августе в центре Казани на улице Баумана одна из кальянных начала принимать к оплате биткоины. Клиент получает на кассе QR-код, и через смартфон с электронного биткоин-кошелька списывается нужная сумма.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что у Кремля "настороженное отношение к криптовалютам, поскольку в настоящее время почти ничего не отрегулировано в этой сфере". По его словам, колебания на рынке могут привести к серьезным потерям для людей.

Справка



Биткоин, самая популярная в мире криптовалюта, — это электронное платежное средство, которое было разработано человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. В 2008 году под авторством Накамото была опубликована статья "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", в которой описывалась полностью децентрализованная система электронной наличности. В мае 2016 года о своих претензиях "на авторство биткоина" заявил австралиец Крейг Райт.



Чтобы стать обладателем биткоина, пользователь должен завести себе электронный кошелек. Пользователь может как приобрести эту валюту, так и получить ее в процессе майнинга — то есть предоставления своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению биткоин-транзакции