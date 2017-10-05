Скончалась глава компании-перевозчика, чей автобус попал в ДТП с 14 погибшими под Заинском

Накануне, 24 октября, скончалась 55-летняя Фэния Хакимова, которая была председателем совета директоров «Евразийская корпорация автовокзалов». Об этом самарскому изданию 63.ru сообщил источник, близкий к компании.

Фэния Хакимова последние годы боролась с тяжелым заболеванием. Похороны пройдут в четверг, 26 октября, в Ульяновской области, в селе Новая Кулатка.

Напомним, «Евразийской корпорации автовокзалов» принадлежал рейсовый пассажирский «Неоплан», следовавший из Самары в Ижевск и попавший в смертельное ДТП 2 июля в 9 км от Заинска. Водитель автобуса «Неоплан» совершил столкновение с движущимся грузовиком МАН, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КАМАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся, погибли 14 человек. Главным следственным управлением МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».