Министр образования РТ: «Ни одного учителя на улице не оставим»

Министр образования РТ Энгель Фаттахов впервые после визита в Москву, где встретился с министром образования России Ольгой Васильевой, прокомментировал ситуацию с татарским языком в школах Татарстана.

- Да, с Васильевой у нас была встреча... Наша цель какая? Наша цель - сохранение покоя в республике. Пошло ведь в республике - в ту, другую сторону (тянут). Поэтому решили встретиться с родителями, преподавателями русского и татарского языков, довести нашу позицию до министра образования РФ. После сегодняшнего собрания будет принята резолюция, на ее основании мы обратимся в Министерство образования. Работа идет, будет еще долго идти, мы двигаемся в этом направлении, - заявил Фаттахов.

По его словам, татарский язык, конечно, останется в школах, так как это государственный язык.

- Ни одного учителя мы не оставим на улице, - отметил чиновник.

Фаттахов с 1.50