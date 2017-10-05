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Министр образования РТ: «Ни одного учителя на улице не оставим»

Министр образования РТ: «Ни одного учителя на улице не оставим»
16+
Фото: скриншот

Министр образования РТ Энгель Фаттахов впервые после визита в Москву, где встретился с министром образования России Ольгой Васильевой, прокомментировал ситуацию с татарским языком в школах Татарстана.

- Да, с Васильевой у нас была встреча... Наша цель какая? Наша цель - сохранение покоя в республике. Пошло ведь в республике - в ту, другую сторону (тянут). Поэтому решили встретиться с родителями, преподавателями русского и татарского языков, довести нашу позицию до министра образования РФ. После сегодняшнего собрания будет принята резолюция, на ее основании мы обратимся в Министерство образования. Работа идет, будет еще долго идти, мы двигаемся в этом направлении, - заявил Фаттахов.

По его словам, татарский язык, конечно, останется в школах, так как это государственный язык.

- Ни одного учителя мы не оставим на улице, - отметил чиновник.

Фаттахов с 1.50

Н. Вильданов, 25.10.2017, 16:59
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин25 октября 2017, 17:18
Ваще пох на вас...
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5
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Горожанин25 октября 2017, 17:24
если речь Фаттахова напечатана дословно, то его необходимо обязать пройти курс русского и литературы. Или это корректор проказы опять постарался?
2
6
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Горожанин25 октября 2017, 17:24
Только после хорошего пенделя "решили встретиться с родителями, преподавателями русского и татарского языков".
А раньше, что мозгов не хватило проблемой озадачиться?
1
5
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Житель25 октября 2017, 17:26
Я не хочу, чтобы мои дети учили татарский язык! И мне плевать на всяких фаттаховых и т.п.!
0
4
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Горожанин25 октября 2017, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Только после хорошего пенделя "решили встретиться с родителями, преподавателями русского и татарского языков".
А раньше, что мозгов не хватило проблемой озадачиться?
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Душевный пинок-лучшая мотивация к действию.
0
2
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Горожанин25 октября 2017, 17:27
Молодец мужик! Уважаю! Не ссыться перед урысами. Может будущий президент после Минниханова?
4
1
Согласны с автором?
Горожанин25 октября 2017, 17:28
Важно сейчас донести это беспрецедентное со времен Второй мировой войны нарушение прав целого народа! Нужно обращаться в ООН в ЕСПЧ. Необходимо обращение к ведущим демократиям как Европейский Союз, США, Канада и Австралия. Это должно быть на слуху и все виновные будь то государство или частные люди должны отвечать за это. Но факт остается фактом теперь любой татарин как минимум уже может иметь основания получения политического убежища в странах демократического мира + много миллионные долларовые иски в ЕСПЧ за нарушение их прав по языковому принципу.
1
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Горожанин25 октября 2017, 17:31
Уж лучше еврейский выучить, в разы больше пользы будет.
0
0
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Горожанин25 октября 2017, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Уж лучше еврейский выучить, в разы больше пользы будет.
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Послушай Эхо Москвы и узнаешь как они к вам относятся )
0
0
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Горожанин25 октября 2017, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
Ваще пох на вас...
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Ваще пох на вас в Украине и Прибалтике
0
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