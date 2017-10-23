Мексика может купить до 15 казанских вертолетов «Ансат» к 2020 году

Мексиканская компания Craft Avia Center намерена к 2020 года приобрести до 15 российских вертолетов "Ансат", заявил глава компании Хосе де Висенте Лапуэрта, передает РИА Новости.

- Пока у нас есть коммерческое предложение о покупке одного вертолета, но в период до 2020 года мы могли бы купить до 15 "Ансатов, - сказал де Висенте Лапуэрта.

По его словам, данные вертолеты планируется использовать для ВИП-перевозок, обслуживания корпораций, санитарно-медицинских полетов, а также при пожаротушении.

Глава Craft Avia Center рассказал также, что в Гвадалахаре уже началось строительство центра для обслуживания будущих вертолетов "Ансат".

- Его мощность, безопасность и цена делают этот вертолет наиболее конкурентоспособным по сравнению с аналогами из Западной Европы и США, – отметил он.

Кстати



"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.