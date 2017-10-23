В Казани на стройке нового зоопарка погиб рабочий, сорвавшись с крыши вольера для горилл

В Казани на стройке нового зоопарка погиб 42-летний сварщик, сорвавшись с крыши вольера для горилл. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Происшествие произошло накануне.

- Мужчина занимался монтажом крыши строящегося вольера для горилл. Предположительно, в результате оледенения кровли он сорвался с 10-метровой высоты, - сообщил Шептицкий.

В результате полученных травм он скончался в больнице. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.