В Казани женщина потребовала 1 млн рублей за обязательное изучение сыном татарского языка

Также она требует 30 тысяч рублей за то, что, когда ее сын полтора месяца по причине болезни обучался на дому, учителя недодали ему 60 уроков, включая русский язык и математику

В Казани жительница города Ольга Гавриленко подала иск в Вахитовский суд , она потребовала от Казанской кадетской школы-интерната имени героя СССР Б.К. Кузнецова и Министерства образования РТ 1 млн рублей за то, что ее сына 8 лет заставляли учить не родной для него татарский язык. Об этом сообщает "Реальное время".

— Нам преподавали татарский язык, а русский недодавали, учебный план мной не был утвержден. Это нарушение ст. 14 Закона об образовании, где говорится, что языки республик не должны изучаться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка России. Мой ребенок был ущемлен в правах и мои права как его матери были ущемлены, поэтому я требую компенсацию в миллион рублей, — рассказала Ольга Гавриленко.

Также она требует 30 тысяч рублей за то, что, когда ее сын полтора месяца по причине болезни обучался на дому, учителя недодали ему 60 уроков, включая русский язык и математику. — Я прошу, чтобы моему ребенку додали эти часы. Могут уроками додать, мы не против, чтобы сын ездил в школу за этим. Или обязать из расчета 500 рублей за 1 час репетиторства выплатить мне компенсацию в сумме 30 тысяч рублей, — отметила жительница Казани.

Дело должны были рассматривать 20 октября, но судью вызвали на учебу, поэтому слушание перенесли на 3 ноября.

В кадетской школе не отвечали на телефонные звонки, никак не прокомментировав иск.