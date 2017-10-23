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В Казани женщина потребовала 1 млн рублей за обязательное изучение сыном татарского языка

В Казани женщина потребовала 1 млн рублей за обязательное изучение сыном татарского языка
16+
Фото: realnoevremya.ru
Также она требует 30 тысяч рублей за то, что, когда ее сын полтора месяца по причине болезни обучался на дому, учителя недодали ему 60 уроков, включая русский язык и математику

В Казани жительница города Ольга Гавриленко подала иск в Вахитовский суд , она потребовала от Казанской кадетской школы-интерната имени героя СССР Б.К. Кузнецова и Министерства образования РТ 1 млн рублей за то, что ее сына 8 лет заставляли учить не родной для него татарский язык. Об этом сообщает "Реальное время".

— Нам преподавали татарский язык, а русский недодавали, учебный план мной не был утвержден. Это нарушение ст. 14 Закона об образовании, где говорится, что языки республик не должны изучаться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка России. Мой ребенок был ущемлен в правах и мои права как его матери были ущемлены, поэтому я требую компенсацию в миллион рублей, — рассказала  Ольга Гавриленко.

Также она требует 30 тысяч рублей за то, что, когда ее сын полтора месяца по причине болезни обучался на дому, учителя недодали ему 60 уроков,  включая русский язык и математику.

— Я прошу, чтобы моему ребенку додали эти часы. Могут уроками додать, мы не против, чтобы сын ездил в школу за этим. Или обязать из расчета 500 рублей за 1 час репетиторства выплатить мне компенсацию в сумме 30 тысяч рублей, — отметила жительница Казани.

Дело должны были рассматривать 20 октября, но судью вызвали на учебу, поэтому слушание перенесли на 3 ноября. 
 
В кадетской школе не отвечали на телефонные звонки, никак не прокомментировав иск. 
 
Напомним, в настоящее время Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка.
Н. Вильданов, 24.10.2017, 14:48
Тэги: Суд, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин24 октября 2017, 15:02
Вот оно че Михалыч!
Лучший комментарий
1
12
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Горожанин24 октября 2017, 15:05
Это че 25 лет татарского иго было?Я сейчас только начал осознавать.
1
12
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Горожанин24 октября 2017, 15:14
ура! Подавайте в суды на школы! Качай права! Топи галеру!
0
11
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Горожанин24 октября 2017, 15:14
Все должны последовать её примеру.
2
10
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:16
:-D
0
5
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:20
экое вольнодумство завладело умами некоторых людей! Миллион ей подавай!
А ху-ху не хо-хо, бабуленька? (с) Василий Шукшин "До третьих петухов"
6
1
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:21
мильён ей подавай.. А на лесоповале за Уралом не хочет лес повалить ли?
9
5
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
экое вольнодумство завладело умами некоторых людей! Миллион ей подавай!
А ху-ху не хо-хо, бабуленька? (с) Василий Шукшин "До третьих петухов"
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А че уж теперь стесняться, раз пошла такая пьянка.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:22
Дайте ей пару штук на галоперидол
0
2
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:23
дело не в миллионе, а попытке прецедента на общей волне. ей и тысячи не дадут
0
6
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Горожанин24 октября 2017, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
ура! Подавайте в суды на школы! Качай права! Топи галеру!
Развернуть
галеру нельзя, сами знаете кто там раб
0
2
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
за воротник не хочу, лучше в рот
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
а в рязань не хочешь, там нет татарского?
3
1
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:28
Она юридически безграмотная овца! То, что ее сын восемь лет учил татарский, так на тот период был закон, определяющий изучение татарского языка в обязательном порядке. И ни один суд не удовлетворит ее исковые требывания.
1
1
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Горожанин24 октября 2017, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
ребенок похоже даун, не может освоить программу, и русский не знает и татарский не может.а что он может что нибудь?
2
2
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Горожанин24 октября 2017, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
я погорячилась, осеннее обострение. извините уж за сына дебила
0
2
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гоРОЖАнин24 октября 2017, 15:32
Хорош хаять бабу с яйцами, унылое стадо!
1
1
Согласны с автором?
12824 октября 2017, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
Она юридически безграмотная овца! То, что ее сын восемь лет учил татарский, так на тот период был закон, определяющий изучение татарского языка в обязательном порядке. И ни один суд не удовлетворит ее исковые требывания.
Развернуть
Перечитайте внимательно. Она говорит о нарушении закона об образовании, в частности, "ст. 14 Закона об образовании, где говорится, что языки республик не должны изучаться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка России". У нас часы изучения русского урезаны
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Держи свои в руках. Пока...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 октября 2017, 15:40
Славы как у Шурыгиной не получилось, захотелось хотя бы так в телевизоре засветиться?
0
0
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Горожанин24 октября 2017, 15:43
в каком месте она русская? широкое лицо- монгольские скулы,удмуртские глазки,узкие губы, налицо тюркский типаж,так что учи татарский и не модничай
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124 октября 2017, 15:44
Вали в саранск!!!
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